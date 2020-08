Pedidos de recuperação judicial têm queda de 23,3% em julho

Os pedidos de recuperação judicial registram queda de 23,3% em julho, na comparação com o mesmo mês do ano passado. No total, foram 135 solicitações ante 176 feitas de julho de 2019. Os dados são do Indicador de Falências e Recuperações Judiciais da Serasa Experian.

Os pedidos das micro e pequenas empresas caíram 28,3%, seguidos pelas médias, de 16,7%, e as de grande porte, de 5%. Em relação a junho deste ano, as solicitações de recuperação judicial aumentaram 3,8%.

“Embora a variação mensal mostre o impacto econômico causado neste momento desafiador, principalmente para as micro e pequenas empresas, é possível observar que os empreendedores continuam utilizando as ferramentas financeiras existentes para diminuir o endividamento e manter seu negócio funcionando”, disse o economista da Serasa Experian Luiz Rabi.

Segundo ele, as renegociações de dívidas, os juros mais baixos e as medidas governamentais de linhas de crédito têm afastado as empresas da necessidade de recorrer à recuperação judicial ou à falência.

Os pedidos de falência também caíram em julho para 115 em relação ao ano passado, que foram 171, o que representa queda de 32,7%.