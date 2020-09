Caixa fala sobre datas do Auxílio Emergencial Extensão

A Caixa anuncia hoje (29) as novas datas referentes ao crédito e ao saque das parcelas do Auxílio Emergencial Extensão. Pedro Guimarães e o secretário-executivo do Ministério da Cidadania, Antônio Barreto, participam da divulgação do calendário.

Auxílio Emergencial Extensão

A primeira parcela da extensão do auxílio emergencial será paga a partir de quarta-feira (30), segundo calendário divulgado em edição extra do Diário Oficial da União nessa segunda (28). A Portaria Nº 496 detalha como serão feitos os pagamentos da extensão do auxílio emergencial para os beneficiários que não fazem parte do Programa Bolsa Família, isto é, os brasileiros integrantes do Cadastro Único (CadÚnico) e aqueles que solicitaram o benefício do auxílio emergencial a partir do aplicativo de celular (Extracad).

Segundo o Ministério da Cidadania, 27 milhões de pessoas receberão R$ 300 ou R$ 600 (no caso de mães monoparentais). Assim como ocorreu anteriormente no pagamento do benefício, o calendário seguirá o mês de nascimento dos beneficiários, ou seja, os créditos se iniciarão por aqueles nascidos em janeiro, depois fevereiro, março e assim sucessivamente, em poupança social digital já existente em nome do beneficiário.

*Matéria em atualização para acréscimo de informações de acordo com a divulgação da Caixa.