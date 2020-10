BNDES chega a marca de R$ 100 bilhões investidos durante a pandemia

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Gustavo Montezano, participou hoje (27) do programa A Voz do Brasil. Ele comentou sobre a marca de R$ 100 bilhões em recursos movimentados em apoio a empresas e qual será o foco na hora de destinar esses recursos.

Desde o início da pandemia, o BNDES colaborou em medidas do governo para diminuir os impactos do novo coronavírus, como o saque emergencial do FGTS.

Até agosto, foram repassados R$ 20 bilhões para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Isso permitiu que pessoas físicas fizessem os saques emergenciais e pudessem destinar parte dos recursos ao consumo, de modo a ajudar a retomada da economia e a dar fôlego aos pequenos negócios.

Outro foco do banco tem sido promover investimentos que tenham impacto social e ambiental, seja em energia elétrica, agronegócio e concessões. Isso ocorre principalmente nas regiões Norte e Nordeste. Um exemplo é a captação de recursos para financiar o Programa Mais Luz para a Amazônia. O objetivo do projeto é levar energia renovável, especialmente de fonte solar, a 82 mil famílias em áreas remotas da região.

O BNDES lançou, em setembro, a nova linha Crédito e Serviços 4.0, que vai financiar serviços tecnológicos avançados e os chamados intangíveis, em especial voltados para a pequena e média empresa. A nova linha visa a modernização das empresas, estimulando a transformação digital e adoção de tecnologias 4.0.

