Dólar sobe para R$ 5,43, com cenário externo

Influenciado pelo cenário externo, o dólar iniciou a semana em alta. A bolsa de valores recuperou-se da queda dos últimos dias e voltou a fechar no maior nível desde o fim de fevereiro, com avanços nas pesquisas na corrida por uma vacina contra a covid-19.

O dólar comercial fechou esta segunda-feira (23) vendido a R$ 5,433, com alta de R$ 0,0472 (+0,88%). A divisa começou o dia em baixa, chegando a ser vendida a R$ 5,34 por volta das 11h, mas reverteu o movimento e subiu após a divulgação de que a atividade empresarial nos Estados Unidos veio acima do esperado, provocando uma corrida pela moeda norte-americana no mercado internacional.

Em novembro, a atividade das empresas nos Estados Unidos cresceu no ritmo mais rápido em cinco anos, impulsionada pela indústria. Indicadores fortes mostram que o país continua atrativo para investimentos, estimulando fluxos de capitais para a maior economia do planeta em detrimento de países emergentes, como o Brasil.

O dólar subiu em relação a outras moedas, com destaque para altas de 3,25% ante a lira turca, 1,19% contra o peso chileno e 0,45% contra o iuan chinês.

No mercado de ações, o dia foi marcado pela euforia. O índice Ibovespa, da B3, fechou esta segunda aos 107.379 pontos, com alta de 1,26%. O indicador está no maior nível desde 21 de fevereiro, quando tinha fechado aos 113 mil pontos.

A bolsa subiu após a divulgação da notícia de que a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela companhia AstraZeneca tem eficácia média de 70%, podendo chegar a 90% se for aplicada meia dose na primeira injeção. O Ministério da Saúde brasileiro tem acordo com a AstraZeneca para comprar e produzir doses da vacina.

* Com informações da Reuters