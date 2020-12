Caixa libera hoje saque do Abono Salarial para os nascidos em dezembro

A Caixa começa a pagar, a partir desta terça-feira (15), o Abono Salarial do Programa de Integração Social (PIS), aos trabalhadores que fazem aniversário neste mês de dezembro.

O depósito está sendo feito na Conta Poupança Social Digital. Este é o último lote de pagamentos do PIS deste ano. Os nascidos entre julho e novembro já tiveram o saque liberado.

Os aniversariantes de janeiro a julho poderão retirar o dinheiro no ano que vem, seguindo o calendário oficial de pagamentos, baseado no mês de nascimento.

O valor do Abono Salarial varia de R $ 88 a R $ 1.045, de acordo com a quantidade de meses trabalhados durante o ano-base 2019. Em todo o calendário, a Caixa irá disponibilizar R $ 15,8 bilhões para 20,5 milhões de trabalhadores. O saque pode ser realizado até 30 de junho de 2021.

Quem tem direito a receber

Segundo a Caixa, tem direito ao Abono Salarial 2020/2021 o trabalhador inscrito no PIS há pelo menos cinco anos e que tenha trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias, em 2019, e ter remuneração mensal média de, no máximo, dois salários mínimos.

Recebem o abono na Caixa os trabalhadores vinculados a entidades e empresas privadas. As pessoas que trabalham no setor público são inscritos no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) e recebem o benefício no Banco do Brasil.

*Com informações da Caixa