Confiança da construção recua 0,5 ponto em fevereiro

O Índice de Confiança da Construção recuou 0,5 ponto em fevereiro deste ano, na comparação com o mês anterior. Essa foi a segunda queda consecutiva do indicador, que chegou a 92 pontos, em uma escala de zero a 200, segundo dados divulgados hoje (24) pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Tanto o Índice da Situação Atual, que mede a confiança do empresário da construção no momento presente, quanto o Índice de Expectativas, que mede a confiança no futuro, recuaram 0,5 ponto.

O Índice da Situação Atual chegou a 91,5 pontos, enquanto o Índice de Expectativas passou para 94,1 pontos.

O Nível de Utilização da Capacidade da Construção caiu 0,7 ponto percentual, passando para 73,3%.