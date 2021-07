Dólar sobe para R$ 5,21 após dois dias de queda

Após dois dias seguidos de queda, o dólar fechou em alta, motivado principalmente pelo mercado externo. A bolsa de valores iniciou o dia em baixa, mas inverteu o movimento durante a tarde e teve pequenos ganhos.



O dólar comercial encerrou esta quinta-feira (22) vendido a R$ 5,213, com alta de R$ 0,021 (+0,41%). A cotação começou o dia em queda, mas passou a subir ainda durante a manhã, após a abertura dos negócios nos Estados Unidos. Na máxima da sessão, por volta das 12h40, chegou a R$ 5,22.



A divisa acumula alta de 4,83% em julho. Em 2021, a valorização chega a 0,46%.



No mercado de ações, o dia também foi influenciado pelo cenário internacional. O índice Ibovespa fechou o dia aos 126.147 pontos, com leve alta de 0,17%. O indicador chegou a cair 0,41% por volta as 12h45, mas passou a recuperar-se durante a tarde, motivado principalmente pela alta no preço do petróleo.



O dólar subiu após a decisão do Banco Central Europeu de manter os estímulos monetários e não mexer nos juros da zona do euro. A decisão fez o euro perder força. Aqui no Brasil, a moeda subiu apenas 0,16%, fechando a R$ 6,136 na cotação comercial. No entanto, deu impulso ao dólar, que se valorizou perante o euro e a moedas de vários países emergentes.



Paralelamente, a divulgação de que os pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos subiram na semana passada fez o mercado norte-americano temer os efeitos da variante delta do novo coronavírus. A cotação internacional do petróleo, no entanto, continuou a subir, dando impulso à bolsa em países produtores, como o Brasil.



* Com informações da Reuters