Ao vivo: governo comenta Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2022

O secretário especial do Tesouro e Orçamento, Bruno Funchal, concede entrevista coletiva à imprensa nesta terça-feira (31/8) para comentar o Projeto da Lei Orçamentária Anual (PLOA) para o exercício financeiro de 2022.

Confira ao vivo:



Leia também:

População ocupada aumenta 2,5% no segundo trimestre, diz IBGE

O número de pessoas ocupadas no Brasil subiu para 87,8 milhões no segundo trimestre, um aumento de 2,5% ou mais 2,1 milhões de pessoas, na comparação com o primeiro trimestre de 2021. Dessa forma, a ocupação subiu 1,2 ponto percentual, ficando em 49,6%. Ou seja, menos da metade da população em idade para trabalhar, com 14 anos ou mais, está ocupada no país.

» Leia mais

Desemprego tem leve queda e fica em 14,1% no 2º trimestre

A desocupação caiu 0,6 ponto percentual no trimestre móvel encerrado em junho deste ano, na comparação com o primeiro trimestre, e fechou junho com taxa de 14,1%. Mesmo com essa redução, o país tem 14,4 milhões de pessoas procurando trabalho. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad Contínua) e foram divulgados hoje (31) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

» Leia mais

Índice de Confiança Empresarial sobe 0,5 ponto em agosto, diz FGV

Com a quinta alta consecutiva, o Índice de Confiança Empresarial (ICE) do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV/Ibre) avançou 0,5 ponto em agosto e atingiu 102,4 pontos. É o maior nível desde junho de 2013.

» Leia mais

*Matéria em atualização.