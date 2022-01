Produção de petróleo e gás em regime de partilha teve alta em novembro

O Boletim Mensal de Partilha de Produção, divulgado hoje (11), pela Pré-Sal Petróleo (PPSA), revela que a produção de petróleo e gás natural em regime de partilha atingiu, em novembro passado, o patamar mais alto da série histórica, desde 2017, com média diária de 447 mil barris de petróleo e 1,309 milhão de metros cúbicos de gás natural.

Em comparação com o mês anterior, houve expansão da produção de 26% em óleo e 200% em gás natural, em função da retomada da operação da plataforma P-76, em Búzios, que passou por manutenção programada em outubro. Segundo informou a PPSA, pela assessoria de imprensa, o resultado de novembro confirma o aumento dos volumes registrado desde setembro, em função do início da produção dos volumes excedentes da Cessão Onerosa de Búzios em regime de partilha.

Em novembro, três contratos estavam em produção. Do total de 447 mil barris por dia (bpd), 435 mil bpd vieram de Búzios, seguidos de 7 mil bpd do Entorno de Sapinhoá e 5 mil bpd de Tartaruga Verde Sudoeste. A Área de Desenvolvimento de Mero (Libra) não teve produção naquele mês devido ao encerramento do primeiro Sistema de Produção Antecipada 1 (SPA-1) e mudança de locação do FPSO Pioneiro de Libra para início do SPA-2.

A média diária do total do excedente em óleo da União foi de 10,4 mil bpd, em novembro de 2021, sendo 6,1 mil bpd do Campo de Búzios e 4,3 mil bpd do Entorno de Sapinhoá. Em Tartaruga Verde Sudoeste, o excedente em óleo da União foi destinado à quitação do Acerto de Contas com o operador, pela redeterminação de participações, realizada no Acordo de Individualização da Produção (AIP).

Gás natural

Da produção diária de gás natural para comercialização do período, 1,115 milhão de metros cúbicos por dia (m³/dia) foram do Campo de Búzios, 158 mil m³/dia do Entorno de Sapinhoá e 36 mil m³/dia de Tartaruga Verde Sudoeste. A média diária do total do excedente em gás natural atingiu 120 mil m³/dia (16 mil m³/dia de Búzios e 104 mil m³/dia do Entorno de Sapinhoá).

Em relação a outubro, a média diária do total do excedente em gás natural da União caiu 10% devido à parada programada do FPSO Cidade de Ilhabela, em Sapinhoá. Em Tartaruga Verde Sudoeste, o excedente em gás da União também foi destinado à quitação do Acerto de Contas com o operador, oriundo da redeterminação do Acordo de Individualização da Produção (AIP).

A PPSA revelou, ainda, que desde 2017, a produção acumulada em regime de partilha de produção totaliza 95,6 milhões de barris de petróleo e 343 milhões de m³ de gás natural. Do total, 11,2 milhões de barris de petróleo e 98,4 milhões de m³ de gás natural são referentes à parcela da União.