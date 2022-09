Apex promove eventos virtuais para aumentar exportações em São Paulo

Começa hoje (13), na capital paulista, a terceira edição do E-Xport Meeting, da Agência Brasileira de Promoção das Exportações e Investimentos (ApexBrasil). A proposta do evento é conectar empresas brasileiras a especialistas internacionais no comércio eletrônico. A programação é gratuita e presencial, mas contará com transmissão online. A ideia é tratar as vendas no meio digital como uma estratégia para ampliar as exportações do país.

Na tarde de hoje, estão previstas rodadas de negócios presenciais entre empresas brasileiras e fornecedores de soluções para o e-commerce internacional. O E-Xport é um programa da Apex que, desde 2017, desenvolve “ações de sensibilização, capacitação, promoção de negócios e conexão sobre tecnologias para marketing digital e e-commerce”. A programação segue até sexta-feira (16),

Participam do evento representantes de empresas como Amazon, do Grupo Alibaba, Tmall Global, RangeMe, eBay, ShopfyShopify, E-commerce Institute, Adobe e Tik Tok. Na quarta-feira (14) e na quinta-feira (15), pela manhã, as empresas e as entidades convidadas farão palestras, com temas como O Programa de Vendas Internacionais da Amazon; Como vender cross-border para o mundo?, da eBay; e Conecte sua Marca aos Maiores Varejistas do Mundo com a RangeMe.

A manhã de sexta-feira (16) será dedicada às oficinas, também com a participação das empresas convidadas e também do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), instituição de ensino que recebe a programação presencial, no bairro Vila Mariana.

A programação completa pode ser conferida no site do evento.