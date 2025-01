Rio de Janeiro concentra 74% da produção de gás natural no país

O Rio de Janeiro representa 74% da produção de gás natural no país, em novo recorde apontado na sétima edição do estudo Perspectivas do Gás no Rio 2024-2025, da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). Enquanto a produção média diária nacional cresceu 1% em 2024, alcançando o patamar de 151 milhões de metros cúbicos por dia (m³/dia), o estado alcançou 113 milhões de m³/dia, impulsionado pelo crescimento de 6% na produção.

“A federação adota o gás natural como um dos pilares estratégicos de atuação para o desenvolvimento da indústria e da economia fluminense. Nosso estado é o hub de gás natural do país, agente da descarbonização de nossa economia, como uma poderosa ferramenta para aumentar a competitividade da indústria local e, ao mesmo tempo, fortalecer a segurança energética do estado e do país”, afirmou o presidente da Firjan, Luiz Césio Caetano.

O estudo destaca que as reservas nacionais cresceram 46% em 2023, a partir de campos em águas fluminenses. O Rio representa agora 72% das reservas nacionais, respondendo por 372 bilhões/m³ dos 517 bilhões/m³ no país.

A Firjan também mapeou que os investimentos ao longo da cadeia de valor do gás natural nos próximos dez anos superam R$ 150 bilhões, o que possibilitará a geração de mais de 60 mil empregos diretos e indiretos, a depender a concretização de projetos.

“O ano de 2024 foi marcante para o mercado de gás com grandes avanços na abertura do mercado livre de gás natural. A migração das indústrias para o mercado livre de gás não só é viável, como é essencial para o crescimento sustentável da nossa economia. As indústrias urgem pelo direito de buscar soluções no mercado que proporcionem ganhos de competitividade, com a liberdade de escolha de seu fornecedor”, destaca o presidente da federação.