Dólar chega perto dos R$ 5,90 com tensões comerciais

Num dia marcado pelo pessimismo em relação às tensões comerciais, o dólar subiu e aproximou-se de R$ 5,90. A bolsa de valores teve pequena queda, após duas altas consecutivas.

O dólar comercial encerrou esta terça-feira (15) vendido a R$ 5,891, com alta de R$ 0,039 (+0,67%). A cotação iniciou o dia em baixa, chegando a cair para R$ 5,83 nos minutos iniciais de negociação, mas inverteu a trajetória após a abertura dos mercados norte-americanos. Na máxima do dia, por volta das 13h40, chegou a R$ 5,90.

Em abril, a moeda norte-americana sobe 3,22%. No entanto, a divisa cai 4,68% em 2025.

No mercado de ações, o dia foi marcado por ajustes. Após a forte alta de segunda-feira, o índice Ibovespa, da B3, fechou a terça aos 129.245 pontos, com queda de 0,16%. Apesar de altas de ações de empresas de aviação e de bancos privados, o indicador foi influenciado pela pequena queda do preço das commodities (bens primários com cotação internacional), que impactou papéis de mineradoras e de petroleiras.

Em todo o planeta, os investidores voltaram a reagir de forma negativa à guerra comercial entre Estados Unidos e China, após dias de trégua. As incertezas em relação aos próximos passos do governo de Donald Trump voltaram a pesar, influenciando particularmente os países emergentes, grandes exportadores de matérias-primas para o país asiático.

* com informações da Reuters.