Projeto ajuda pessoas de baixa renda a preencher IR em Brasília

Os contribuintes de baixa renda de Brasília com dificuldades para preencher a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física terão uma ajuda. A cada sexta-feira de manhã, eles poderão preencher o documento com auxílio de contadores e de estudantes de ciências contábeis.

O Projeto Declare Fácil abriu as inscrições na última sexta-feira (4). Os atendimentos ocorrem na Delegacia Regional da Receita Federal em Brasília, na Quadra 6 do Setor de Autarquias Sul, mas precisam ser agendados pela internet.

O serviço é gratuito e oferecido por voluntários do Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal (DF) e estudantes dos cursos de ciências contábeis, sob orientação e supervisão de professores.

Existem três requisitos para participar do programa:

• Renda média mensal de R$ 3,8 mil, incluindo férias;

• Ter conta no Portal Gov.br com nível de segurança prata ou ouro;

• Fazer a entrega da declaração exclusivamente pela modalidade pré-preenchida

Os atendimentos serão realizados às sextas-feiras, das 8 às 12 horas. Durante a semana, funcionários da Receita entrarão em contato pelos telefones (61) 3412-5602 ou (61) 3412-5946. Eles confirmarão o agendamento e passarão orientações, como chegar dez minutos antes do horário marcado.

O prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda começou em 17 de março e vai até 30 de maio, às 23h59min59s.



Neste ano, a Receita espera receber 46,2 milhões de declarações, alta de quase 7% em relação a 2024.

*Com informações da Radioagência Nacional