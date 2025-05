Dia das Mães: 80% dos moradores de favelas pretendem dar presentes

Oito em dez moradores de favelas e periferias brasileiras pretendem presentear alguém no Dia das Mães, segundo pesquisa feita pelo Data Favela. O levantamento mostra um crescimento de 16 pontos percentuais em relação ao ano passado, quando 64% afirmaram ter presenteado alguém.

O levantamento mostra ainda que 38% dos entrevistados pretendem investir de R$ 100 a R$ 200 em presentes, 25% até R$ 100, 22% entre R$ 200 e R$ 500, 10% entre R$ 500 e R$ 1.000 e 4% acima de R$ 1.000.

“O Dia das Mães é uma das datas mais potentes do calendário do varejo porque ativa, ao mesmo tempo, emoção e economia. E nas favelas e periferias, esse movimento ganha escala. Seja nas lojas de rua, no comércio local ou em grandes redes, o consumo se organiza com força nesses territórios, que hoje são protagonistas na dinâmica do varejo nacional”, afirma o fundador do Data Favela, Renato Meirelles.