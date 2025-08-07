logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Alckmin se reúne fora da agenda com representante da embaixada dos EUA

Encontro ocorre no dia seguinte à entrada em vigor de tarifaço
Wellton Máximo – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 07/08/2025 - 17:25
Brasília
Brasília (DF) 10/12/2024 O Vice-presidente Geraldo Alckmin recebe o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, no Palácio do Itamaraty Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Geraldo Alckmin, reuniu-se nesta quinta-feira (7) com o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Gabriel Escobar. O encontro ocorreu fora da agenda e no dia seguinte à entrada em vigor da tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros pela maior economia do planeta.

A reunião foi realizada no prédio do ministério, em Brasília. No entanto, nem a pasta, nem a embaixada dos EUA detalharam o teor da conversa. O Mdic apenas informou que o encontro tratou das relações bilaterais entre o Brasil e os Estados Unidos.

Em meio às negociações sobre o tarifaço, Escobar é o principal interlocutor do governo estadunidense no Brasil. Até agora, o governo de Donald Trump não designou um embaixador para o país, após a saída de Elizabeth Bagley do cargo, em janeiro deste ano. 

Antes de se reunir com Alckmin, Escobar encontrou-se com o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelsinho Trad (PSD-MS). Após sair do ministério, Escobar esteve na Câmara dos Deputados, deixando o Congresso Nacional há pouco.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Desde ontem (6), os Estados Unidos taxam em 50% parte das importações de produtos brasileiros. Segundo o Mdic, a tarifa máxima de 50% afeta 35,9% das vendas de produtos brasileiros aos Estados Unidos, e 44,6% estão na lista de exceções e continuam a pagar 10% de tarifa.

Entre os itens que não foram sobretaxados pelos Estados Unidos, estão suco de laranja, aeronaves civis, petróleo, veículos e peças, fertilizantes e produtos energéticos. No entanto, as exportações de carne e de café foram sobretaxadas e pagam 50%.

Atualmente, o governo finaliza o plano de contingência para ajudar os setores afetados pelo tarifaço. A data de apresentação da medida provisória ainda não foi anunciada.

Relacionadas
Brasília (DF), 08/07/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, em cerimônia oficial no Palácio da Alvorada. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Lula e primeiro-ministro indiano conversam sobre tarifaço dos EUA
Brasília (DF), 01/08/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da entrega simultânea de 1.876 unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Casa, em cerimônia virtual no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Lula quer decisão conjunta do Brics sobre tarifas dos Estados Unidos
Carros para exportação no porto de Yantai, província de Shandong, na China 03/05/2023 China Daily via REUTERS
Com tarifaço, desafio de exportadores é encontrar novos mercados
Edição:
Sabrina Craide
tarifaço Gabriel Escobar Geraldo Alckmin MDIC
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Justiça STJ diz que ex-PM deve ficar em presídio fora do Rio
qui, 07/08/2025 - 17:57
Brasília (DF), 07/08/2025 - A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, toma café da manhã com jornalistas e apresenta o novo painel do Ligue 180. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Direitos Humanos Ligue 180 recebe 86 mil denúncias de violência contra mulher até julho
qui, 07/08/2025 - 17:51
Vacinação infantil contra a covid-19 de crianças de 10 anos ou mais, no Planetário, no bairro da Gávea, zona sul da cidade.
Saúde Casos de covid-19 estão em alta no Ceará e no Rio, aponta Fiocruz
qui, 07/08/2025 - 17:46
Floresta amazônica vista de cima.
Meio Ambiente Brasil tem o desafio de elevar financiamento para florestas na COP30
qui, 07/08/2025 - 17:28
São Paulo (SP) 05/02/2025 - Moradores do Jardim Pantanal enfrentam crise após alagamentos . Foto: Letycia Bond/Agência Brasil
Justiça TJSP determina instalação da CPI das Enchentes no Jardim Pantanal
qui, 07/08/2025 - 17:26
Brasília (DF) 10/12/2024 O Vice-presidente Geraldo Alckmin recebe o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, no Palácio do Itamaraty Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Economia Alckmin se reúne fora da agenda com representante da embaixada dos EUA
qui, 07/08/2025 - 17:25
Ver mais seta para baixo