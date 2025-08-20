Economia
Aposta no MA ganha mais de R$ 63 milhões do concurso 2903 da Mega
Dezenas sorteadas foram 20 - 24 - 27 - 46 - 50 - 54
Agência Brasil
Publicado em 19/08/2025 - 21:27
Brasília
Versão em áudio
Uma aposta feita em Caxias, no Maranhão, levou o prêmio de mais de R$ 63 milhões do concurso 2903 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na noite desta terça-feira (19).
As dezenas sorteadas foram: 20 - 24 - 27 - 46 - 50 - 54.
Cinquenta e uma apostas acertaram a quina e vão receber R$ 52.488,22 cada.
Na quadra, 3.737 apostas foram ganhadoras e terão direito a R$ 1.180,75.
O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na quinta-feira (21), com prêmio estimado de R$ 3,5 milhões.
