Brasil tem 15 cidades com mais de 1 milhão de habitantes

Apenas Guarulhos e Campinas não são capitais
Bruno de Freitas Moura - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 28/08/2025 - 11:43
Rio de Janeiro
São Paulo (SP), 04/10/2024 - Vista geral da cidade de São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O Brasil tem 15 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Nesses municípios, moram 42,8 milhões de pessoas, o que representa 20,1% da população brasileira, ou seja, um em cada cinco habitantes. Das 15 cidades, apenas duas não são capitais, Guarulhos e Campinas, em São Paulo.

Os dados estão na estimativa da população, com base em 1º de julho de 2025, divulgada nesta quinta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O instituto revelou que o país alcançou 213,4 milhões de pessoas, crescimento de 0,39% em um ano.  

A capital paulista é a maior cidade do país, com 11,9 milhões de habitantes. Se fosse um estado, a cidade seria o quarto mais populoso, atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia.

Na lista das quinze maiores cidades do país, duas paulistas entram na relação mesmo não sendo capitais, Guarulhos e Campinas. 

Cidades brasileiras com mais de 1 milhão de pessoas: 

  • São Paulo: 11,9 milhões
  • Rio de Janeiro: 6,7 milhões
  • Brasília: 3,0 milhões
  • Fortaleza: 2,6 milhões
  • Salvador: 2,6 milhões
  • Belo Horizonte: 2,4 milhões
  • Manaus: 2,3 milhões
  • Curitiba: 1,8 milhão
  • Recife: 1,6 milhão
  • Goiânia: 1,5 milhão
  • Belém: 1,4 milhão
  • Porto Alegre: 1,4 milhão
  • Guarulhos (SP): 1,3 milhão
  • Campinas (SP): 1,2 milhão
  • São Luís: 1,1 milhão

 Apesar de a população brasileira ter crescido de um ano para o outro, o instituto nota que cinco capitais perderam população de 2024 para 2025: 

  • Salvador (0,18%);
  • Belo Horizonte (0,02%);
  • Belém (0,09%);
  • Porto Alegre (0,04%) e
  • Natal (0,14%), que com 784,2 mil habitantes, não chega a entrar na lista das 15 cidades mais populosas. 

O gerente de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica do IBGE, Marcio Minamiguchi, explica que o decréscimo populacional tem relação com a interligação com cidades vizinhas.

“As capitais maiores, esses municípios mais centrais, em geral têm um entorno mais conurbado e perdem população para ele. O crescimento vai do centro para a periferia. Entre as capitais que perderam população, com exceção de Salvador, houve aumento de habitantes na respectiva região metropolitana”, aponta.

De acordo com o IBGE, o Brasil tem 30 regiões metropolitanas, que concentram 103,5 milhões de pessoas, 48,5% da população.

As maiores são a de São Paulo (21,6 milhões de habitantes), do Rio de Janeiro (12,9 milhões) e de Belo Horizonte (6 milhões).

Menores cidades 

O Brasil tem 26 cidades com menos de 1,5 mil habitantes. Quatro têm menos de mil moradores:

  • Serra da Saudade (MG): 856
  • Anhanguera (GO): 913
  • Borá (SP): 932
  • Araguainha (MT): 997

Para efeito de comparação, o avião AirBus A350-1000 acomoda de 375 a 400 passageiros.

Fundo 

A divulgação da estima populacional por parte do IBGE é um requisito legal e serve para o Tribunal de Contas da União (TCU) calcular valores do Fundo de Participação de Estados e Municípios, que são recursos repassados da União para os demais entes federativos.

Para se chegar à estimativa populacional, o IBGE parte do último censo realizado em 2022 e faz projeção anual em cima de dados como taxas de mortalidade e nascimento.

De acordo com o instituto, a população brasileira seguirá em trajetória de crescimento até 2041, atingindo 220,43 milhões de habitantes, passando a encolher a partir de 2042. Em 2070, o país deve ter 199,2 milhões de pessoas.

