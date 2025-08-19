logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Brasil vai exportar carne bovina para Indonésia

País asiático é o 4º mais populoso do mundo e considerado estratégico
Agência Brasil
Publicado em 19/08/2025 - 16:53
Brasília
Mais 38 frigoríficos brasileiros já podem exportar carnes à China. Foto: Mapa/iStock
© Mapa/iStock

O Brasil passará a exportar carne bovina para a Indonésia, quarto país mais populoso do mundo. 

Um acordo firmado entre os dois países permite a venda de carne bovina com osso, miúdos bovinos, produtos cárneos e preparados de carne, conforme informaram nesta terça-feira (19) os ministérios da Agricultura (Mapa) e Pecuária e das Relações Exteriores (MRE).

Com 283 milhões de habitantes, o país asiático é considerado um mercado estratégico para o setor de proteína animal, com aumento do consumo da carne bovina em razão da melhora da renda da população e do crescimento da classe média urbana. 

Em 2024, os indonésios compraram US$ 4,2 bilhões em produtos agropecuários brasileiros, principalmente sucroalcooleiro, soja, fibras e têxteis. 

De acordo com o Mapa, com a nova medida, 402 mercados estrangeiros foram abertos para produtos agropecuários brasileiros desde 2023. 

Argélia

A pasta anunciou ainda a exportação de ovinos vivos (ovelhas, carneiros, cordeiros) para a Argélia.

A abertura desse mercado vai favorecer, em especial, a ovinocultura nas regiões Norte e Nordeste do Brasil.

Relacionadas
Estados Unidos suspendem importações de carne fresca brasileira
Exportação de carne bovina bate recorde em mês anterior ao tarifaço
Dia Internacional do Café
Tarifaço pode impactar vendas de suco de laranja, café, carne e frutas
Edição:
Carolina Pimentel
carne bovina Indonésia exportação
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Atracação de navios no Caís do Porto do Rio de Janeiro, guindaste, container.
Economia Importações crescem e preocupam setor calçadista brasileiro
ter, 19/08/2025 - 17:08
Brasília (DF), 15/04/2024, Fachada do prédio do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO), na Esplanada dos Ministérios. Foto: Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil
Economia Subsídios da União caem pela primeira vez em 4 anos
ter, 19/08/2025 - 17:04
Brasília (DF), 19/08/2025 - Foto da exposição Exposição:
Cultura Exposição de Ricardo Stuckert retrata povo Yanomami durante 20 anos
ter, 19/08/2025 - 17:00
Moeda Nacional, Real, Dinheiro, notas de real,Cédulas do real
Economia Renda do 0,1% mais rico cresce cinco vezes mais que a média geral
ter, 19/08/2025 - 16:57
Mais 38 frigoríficos brasileiros já podem exportar carnes à China. Foto: Mapa/iStock
Economia Brasil vai exportar carne bovina para Indonésia
ter, 19/08/2025 - 16:53
A cúpula maior, voltada para cima, abriga o Plenário da Câmara dos Deputados.
Política Conheça projeto que regula redes sociais para crianças e adolescentes
ter, 19/08/2025 - 16:45
Ver mais seta para baixo