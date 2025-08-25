Economia
Chile e Arábia Saudita retiram restrição à carne de frango do Brasil
No total, 41 países já suspenderam o embargo
Agência Brasil
Publicado em 25/08/2025 - 20:13
Brasília
O Chile e a Arábia Saudita retiraram as restrições para a compra de carne de frango do Brasil, conforme divulgou nesta segunda-feira (25) o Ministério da Agricultura e Pecuária.
Os países haviam suspendido a importação por causa de um caso de gripe aviária em uma granja comercial, registrado no município de Montenegro (RS). No dia 18 de junho, o Brasil se declarou livre da doença após a desinfecção da granja afetada e não ter registrado nenhum outro caso pelo prazo de 28 dias.
A Namíbia e a Macedônia do Norte também retomaram as importações. No total, 41 países já retiraram o embargo.
O Canadá, a China, a Malásia, o Paquistão, o Timor-Leste e União a Europeia ainda mantêm embargo às importações de carnes de aves brasileiras.
