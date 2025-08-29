logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

CNI pede cautela após aval a uso da Lei da Reciprocidade contra os EUA

Entidade defende diálogo e envia comitiva com empresários a Washington
Wellton Máximo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 29/08/2025 - 16:38
Brasília
Brasília (DF) 26/08/2025 - O presidente da CNI, Ricardo Alban. Foto: CNI/Divulgação
© CNI/Divulgação

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) defendeu nesta sexta-feira (29) prudência diante do início do processo para aplicação da Lei da Reciprocidade Econômica contra os Estados Unidos, autorizado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na quinta-feira (28) e detalhado nesta sexta (29) pelo vice-presidente Geraldo Alckmin.

Segundo a entidade, ainda é hora de insistir no diálogo para tentar reverter as tarifas de 50% impostas pelo governo de Donald Trump sobre produtos brasileiros.

Em nota, o presidente da CNI, Ricardo Alban, afirmou que a indústria brasileira “continuará buscando os caminhos do diálogo e da prudência” e que “não é o momento” de acionar de fato a lei.

“Precisamos de todas as formas buscar manter a firme e propositiva relação de mais de 200 anos entre Brasil e Estados Unidos”, declarou Alban. O executivo destacou ainda que o objetivo é encontrar uma negociação que leve à reversão da tarifa ou à ampliação das exceções para produtos brasileiros.

Missão empresarial

Na próxima semana, uma comitiva organizada pela CNI, com mais de 100 líderes empresariais e representantes de associações do setor, desembarca em Washington.

A agenda prevê encontros com autoridades e empresários norte-americanos, além de preparativos para a audiência pública marcada para 3 de setembro, nos Estados Unidos, sobre a investigação aberta em julho nos termos da Seção 301 da Lei de Comércio norte-americana. No último dia 18, o governo brasileiro enviou a resposta aos Estados Unidos.

Defesa de diálogo

Apesar de ter autorizado a abertura do processo pela Câmara de Comércio Exterior (Camex), Lula afirmou nesta sexta que não tem pressa em aplicar a lei contra os EUA.

“Eu não tenho pressa de fazer qualquer coisa com a reciprocidade contra os Estados Unidos. Tomei a medida porque eu tenho que andar o processo”, disse o presidente em entrevista à Rádio Itatiaia.

O governo brasileiro também abriu consultas na Organização Mundial do Comércio (OMC) e contratou um escritório de advocacia nos Estados Unidos para reforçar a defesa dos interesses nacionais.

Lula ressaltou, no entanto, que o Brasil segue aberto ao entendimento. “Se os norte-americanos estiverem dispostos a negociar, nós estaremos dispostos a negociar 24 horas por dia. Até agora nós não conseguimos falar com ninguém. Então eles não estão dispostos a negociar”, declarou o presidente.

Relacionadas
Contagem (MG), 29/08/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de anúncio dos projetos habilitados pelo Novo PAC Seleções 2025 - Mobilidade Urbana e Renovação de Frota. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Lula diz que "não tem pressa" para aplicar reciprocidade contra os EUA
Brasília - 17/07/2025 Vice Presidente da República Geraldo Alckmin durante Reunião (Videoconferência) Marco Stefanini, Presidente e CEO Global do Stefanini Group. Foto : Cadu Gomes/VPR
Brasil inicia ação para usar Lei de Reciprocidade contra os EUA
Saldo positivo das exportações
Entenda a Lei de Reciprocidade Comercial publicada nesta terça
Edição:
Juliana Andrade
CNI Lei da Reciprocidade Estados Unidos tarifaço indústria Lula
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Ceagesp
Economia Ceagesp devolve a comerciantes R$ 90 milhões de IPTU indevido
sex, 29/08/2025 - 17:17
Presidente palestino Mahmoud Abbas em Ramallah 14/5/2025 Reuters/Mohammed Torokman/Proibida reprodução
Internacional EUA revogam vistos de líderes palestinos antes da Assembleia da ONU
sex, 29/08/2025 - 17:11
Eletricidade, energia, lâmpada
Economia Setembro continua com bandeira tarifária mais cara na conta de luz
sex, 29/08/2025 - 17:11
São Paulo (SP), 03/07/2025 - A Frente Povo Sem Medo ocuparam hoje a sede do Itaú na Faria Lima. Foto: Frente Povo Sem Medo
Economia Ricos concentram 27% da renda e pagam menos impostos no país
sex, 29/08/2025 - 16:50
Brasília (DF) 26/08/2025 - O presidente da CNI, Ricardo Alban. Foto: CNI/Divulgação
Economia CNI pede cautela após aval a uso da Lei da Reciprocidade contra os EUA
sex, 29/08/2025 - 16:38
Primeira Turma do STF julga denúncia sobre o núcleo 1 da Pet12.100. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça Mais de 3,3 mil pessoas querem acompanhar julgamento de Bolsonaro
sex, 29/08/2025 - 15:57
Ver mais seta para baixo