logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Conferência aprova 80 propostas de políticas sobre economia solidária

Demandas serão enviadas ao governo federal
Fabíola Sinimbú - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 16/08/2025 - 13:58
Brasília
Brasília (DF), 16/08/2025 - 4ª Conferência Nacional de Economia Popular e Solidária. Arte Conaes/Divulgação
© Arte Conaes/Divulgação

A 4ª Conferência Nacional de Economia Popular e Solidária (Conaes) terminou neste sábado (16), no Centro de Treinamento da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria (CNTI), em Luziânia (GO), com a aprovação de 80 propostas de políticas públicas que serão entregues ao governo federal. O setor envolve iniciativas que adotam um modelo de autogestão baseado no cooperativismo, na solidariedade e no comércio justo.

O encontro foi aberto na quarta-feira (13) e marcou a retomada da iniciativa de participação social interrompida desde 2014, quando foi elaborado o 1º Plano Nacional de Economia Popular e Solidária.

Segundo o secretário nacional de Participação Social, Renato Simões, além de promover uma atualização do Plano Nacional de Economia Popular e Solidária, a retomada do Conaes faz parte da Estratégia Nacional de Participação Social, que, desde 2023, já restabeleceu 100 conselhos nacionais e retomou 28 conferências realizadas no país com o objetivo de ouvir a população. “Foi um processo muito rico de reconstrução dessa participação desde a base até o plano nacional, na reconstrução das políticas públicas”, afirmou durante o encerramento do encontro.

O 4º Conaes sintetizou os debates e as sugestões apresentadas nas etapas preparatórias, quando foram realizadas 185 conferências locais, 27 estaduais e 14 temáticas e envolveram a participação de 6 mil pessoas de 1.584 municípios.

As propostas aprovadas foram organizadas em quatro eixos temáticos:

  1. Produção, comercialização e consumo;
  2. Financiamento, crédito e finanças públicas;
  3. Educação, formação e assessoramento técnico;
  4. Ambiente institucional, legislação, gestão e integração de políticas públicas.

Entre as demandas apresentadas estão a criação de um Ministério da Economia Popular e Solidária, de centros públicos de economia solidária nos municípios e territórios, além de um Programa Nacional de Feiras da Economia Popular Solidária.

As demandas preveem ainda um Sistema Nacional de Finanças Solidárias e um Fundo Rotativo Nacional de Economia Solidária, além da destinação de no mínimo 0,1% do Orçamento público para contratação de assistência técnica, formação de educadores e outras iniciativas de apoio ao modelo de autogestão.

A plenária final aprovou também 17 moções a serem integradas no relatório da conferência e encaminhadas aos órgãos citados.

Relacionadas
Brasília (DF) 11/08/2025 - Gilberto Carvalho, secretário nacional de Economia Popular e Solidária do MTE, participa do programa A Voz do Brasil. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Governo trabalha para qualificar economia solidária, diz secretário
Brasília (DF), 18/10/2023 - O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, participa de cerimônia de reinstalação do Conselho Nacional de Economia Solidária (CNES). Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Governo reinstala Conselho Nacional de Economia Solidária 
Edição:
Juliana Andrade
Economia Solidária Conferência Nacional de Economia Popular e Solidária
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 13/08/2025 – Entrevista com os escritores e ativistas indígenas Daniel Munduruku e Márcia Wayna Kambeba, que participam do Clube de Leitura do CCBB. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Meio Ambiente Ideologia consumista gera crise climática, dizem escritores indígenas
sab, 16/08/2025 - 14:41
Brasília (DF), 15/10/2024 - O vice-presidente Geraldo Alckmin durante a reunião plenária do Grupo Executivo do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (GECEIS). Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Alckmin: socorro a exportador afetado por tarifas não causará impacto
sab, 16/08/2025 - 14:26
Brasília (DF), 16/08/2025 - 4ª Conferência Nacional de Economia Popular e Solidária. Arte Conaes/Divulgação
Economia Conferência aprova 80 propostas de políticas sobre economia solidária
sab, 16/08/2025 - 13:58
São Paulo - 04/07/2025 - TV Brasil exibe o confronto Cruzeiro (BRA) x Banfield (ARG) pela competição amistosa Vitória Cup. Foto Tânia Rêgo/ Agência Brasil
Esportes Rádio Nacional acompanha jogos da 20ª rodada da Série A do Brasileirão
sab, 16/08/2025 - 12:18
Brasília (DF) 07/08/2025 Fachada do condomínio Solar de Brasília, onde mora e cumpre prisão domiciliar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Política Bolsonaro deixa prisão domiciliar e vai a hospital para exames médicos
sab, 16/08/2025 - 12:06
São Paulo (SP), 19/09/2024 - TV Brasil transmite jogo decisivo entre Corinthians e São Paulo pela final do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. bola - Foto: CBF/Divulgação
Esportes TV Brasil transmite hoje jogos decisivos do Brasileirão Feminino
sab, 16/08/2025 - 11:21
Ver mais seta para baixo