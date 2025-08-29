logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Conselho da Petrobras aprova nome de indicado pelo governo

Marcelo Pogliese substitui Pietro Mendes, que assumiu diretoria na ANP
Bruno de Freitas Moura - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 29/08/2025 - 10:37
Rio de Janeiro
Edifício sede da Petrobras
© Fernando Frazão/Agência Brasil

A Petrobras informou nesta sexta-feira (29) que o Conselho de Administração da companhia aprovou a indicação de Marcelo Weick Pogliese para o colegiado. O nome de Pogliese tinha sido sugerido pelo governo na última quarta-feira (27), por meio do Ministério de Minas e Energia (MME).

Pogliese substituirá Pietro Mendes, que deixou a presidência do conselho para assumir uma diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), órgão regulador da indústria do petróleo, vinculado ao MME.

O conselho de administração é um órgão colegiado de orientação e direção superior, responsável pela definição das estratégias da empresa. É composto por, no mínimo, sete e, no máximo, 11 integrantes.

Fazem parte do conselho indicações do acionista controlador (governo federal), acionistas minoritários e um representante eleito pelos funcionários da estatal.

Além de Pogliese, são da cota do governo o presidente do conselho, Bruno Moretti, a presidente da empresa, Magda Chambriard, além de Rafael Ramalho Dubeux, Renato Galuppo e José Fernando Coura.

A representante eleita pelos empregados é Rosangela Buzanelli Torres. Foram indicados por minoritários Aloisio Macário Ferreira de Souza, Francisco Petros, Jerônimo Antunes e José João Abdalla Filho,

Currículo

Marcelo Pogliese é secretário especial de Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República e professor efetivo da Universidade Federal da Paraíba.

É advogado, pós-doutor em direito público pela Universidade de Santiago de Compostela (Espanha), doutor em direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e mestre em direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Já ocupou cargos como procurador-geral de João Pessoa, procurador-geral da Paraíba e chefe da Casa Civil do governo da Paraíba. Foi também assessor especial da presidência na Petrobras.

Relacionadas
Brasília (DF) 21/08/2025 - Petrobras anuncia Bruno Moretti como novo presidente do conselho Atualmente, é secretário especial da Presidência da República. Foto: Moreira Mariz/Agência Senado
Petrobras anuncia Bruno Moretti como novo presidente do conselho
Edifício sede da Petrobras
Petrobras inicia pagamento de dividendos a acionistas
Trabalhador movimenta botijões de gás de cozinha em distribuidora em São Paulo (SP) 02/05/2006 Reuters/Caetano Barreira/Proibida reprodução
Conselho da Petrobras aprova volta da distribuição de gás de cozinha
Edição:
Graça Adjuto
Petrobras conselho Indicação Marcelo Pogliese
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 20/08/2025 - O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin,durante coletiva após reunião com o presidentes da Câmara, Hugo Motta. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Geral Falha em avião adia retorno de Alckmin ao Brasil
sex, 29/08/2025 - 11:45
Brasília (DF), 22/08/2025 - Fumaça de queimada durante o calor e a baixa umidade. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Meio Ambiente Cetesb suspende queimas controladas em São Paulo
sex, 29/08/2025 - 11:19
Brasília - 17/07/2025 Vice Presidente da República Geraldo Alckmin durante Reunião (Videoconferência) Marco Stefanini, Presidente e CEO Global do Stefanini Group. Foto : Cadu Gomes/VPR
Economia Brasil inicia ação para usar Lei de Reciprocidade contra os EUA
sex, 29/08/2025 - 10:47
Edifício sede da Petrobras
Economia Conselho da Petrobras aprova nome de indicado pelo governo
sex, 29/08/2025 - 10:37
Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, durante cerimônia de posse para um terceiro mandato no cargo em Caracas 10/01/2025 REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Internacional Maduro: assédio contra Venezuela é oportunidade para reforçar defesa
sex, 29/08/2025 - 10:00
Belém (PA), 09/06/2025 – Propaganda da COP 30 no saguão de embarque do Aeroporto Internacional de Belém. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Meio Ambiente Presidência da COP30 convida setor privado a integrar agenda de ação
sex, 29/08/2025 - 09:02
Ver mais seta para baixo