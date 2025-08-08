logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Diretor da Petrobras atribui queda na bolsa a montante de dividendos

Estatal anunciou distribuição de R$ 8,66 bilhões
Bruno de Freitas Moura - repórter da Agência Brasil
Publicado em 08/08/2025 - 17:08
Rio de Janeiro
Edifício sede da Petrobras na Avenida Chile, centro da cidade.
© Arquivo/Agência Brasil

A insatisfação com o volume de dividendos que serão pagos aos acionistas explicam a forte queda das ações da Petrobras no pregão desta sexta-feira (8) na B3, a bolsa de valores de São Paulo. A avaliação é do diretor Financeiro e de Relacionamento com Investidores, Fernando Melgarejo.

“Talvez, tenha sido frustrada um pouco [a expectativa de distribuição] do dividendo que foi gerado nesse trimestre. Foi impactado por eventos não recorrentes que não acontecerão nos próximos períodos. Então, circunstancialmente, o mercado tem esse comportamento que a gente entende que deve ser passageiro”, avaliou Melgarejo.

No momento da entrevista, as ações ordinárias da companhia despencavam cerca de 7%, comportamento que seguia até a conclusão dessa reportagem. Movimento semelhante acontecia na bolsa de valores de Nova York (NYSE).

Apesar de ser estatal, a Petrobras é uma empresa de capital aberto, isto é, tem ações negociadas em bolsa de valores. O governo é controlador com 50,26% das ações com poder de voto. Nesse grupo controlador, está incluído também o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), banco público de fomento do governo federal.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Na noite de quinta-feira (7), logo após a divulgação do balanço do segundo trimestre, a Petrobras anunciou o pagamento de R$ 8,66 bilhões em dividendos e Juros sobre Capital Próprio (JCP) para acionistas. Tanto os dividendos como os JCP são formas de uma empresa dividir parte do lucro com os acionistas. O valor equivalente a R$ 0,67192409 por ação da companhia.

O governo federal deve receber cerca de 29% do valor (proporcional à detenção de ações ordinárias e preferencias). Outros 8% vão para o BNDES. As ações ordinárias dão direito de voto; já as preferenciais, prioridade no momento de receber dividendos.

No segundo trimestre de 2025, a Petrobras registrou lucro líquido de R$ 26,7 bilhões. O resultado é 24,3% menor que o apurado no trimestre anterior, mas superior ao do mesmo período de 2024, quando a companhia teve prejuízo de R$ 2,6 bilhões.

Fundamentos

Apesar do tombo das ações, Melgarejo afirmou que o mercado reconhece como “bastante positivos” os resultados operacionais da companhia. Segundo ele, dos 16 analistas de mercado que fazem recomendações de compra ou venda de ações, 75% indicam compra.

No mercado de ações, quanto mais gente se interessa por comprar uma ação, maior o preço do papel e, consequentemente, da empresa negociada.

“A companhia acredita muito na nossa tese de criação de valor para este ano. Estamos em uma lógica de recomposição de reserva, produção maior. Então, tudo isso é um ponto positivo para a companhia”.

 

Rio de Janeiro (RJ), 27/02/2025 - O diretor financeiro da Petrobras, Fernando Melgarejo, durante entrevista à Agência Brasil, no edifício Senado da empresa, no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
O diretor financeiro da Petrobras, Fernando Melgarejo, durante entrevista à Agência Brasil Tomaz Silva/Agência Brasil

Petróleo em baixa

Questionado sobre a possibilidade de a Petrobras pagar dividendos extraordinários ─ além do previsto ─ no futuro, o diretor financeiro respondeu que “adoraria”, mas ponderou que, para isso, será preciso ter excesso de caixa superior à necessidade da companhia.

“Só é possível se tiver uma geração de caixa operacional suficiente para cumprir todo o capex [sigla do inglês para capital expenditure ─ recursos para investimento] que a gente tem, todo o opex [operational expenditure, despesas operacionais do dia a dia] que a gente tem e mesmo assim sobrar recurso”.

O diretor afirmou que um possível impeditivo para alcançar os números é o preço do petróleo, que tem apresentado tendência de queda no mercado internacional. No segundo trimestre de 2025, o barril de petróleo tipo Brent (referência no mercado internacional) foi negociado em média a US$ 67,82 ─ 10% abaixo do preço do primeiro trimestre.

Melgarejo enfatizou que a capacidade para pagar dividendos extraordinários depende de duas variáveis: preço do petróleo e quantidade vendida.

“Em quantidade a gente vem evoluindo, mas o preço realmente cedeu, e, se continuar nesse patamar, a gente vê menos chances de que a gente consiga ter pagamento de dividendo extraordinário para este ano”, admitiu.

Petroleiros

Em contraste ao mercado financeiro, a Federação Única dos Petroleiros (FUP), que representa trabalhadores do setor, considera um avanço não ter dividendos extraordinários nesse trimestre, ou seja, a categoria defende que essa parte dos lucros continue dentro da empresa para ampliar investimentos.

“Houve uma redução no ritmo de expropriação da riqueza da maior empresa do país. Estamos alertas para que esta seja uma tendência na política da companhia”, manifestou em nota o coordenador-geral da FUP, Deyvid Bacelar.

A política de dividendos da Petrobras determina que, em caso de endividamento bruto igual ou inferior ao nível máximo definido no Plano de Negócios em vigor (atualmente US$ 75 bilhões), e observadas as demais condições da política, a Petrobras deverá distribuir aos seus acionistas 45% do fluxo de caixa livre.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 08/08/2025 - A presidente Magda Chambriard e os demais integrantes da diretoria executiva da Petrobras concederam entrevista coletiva online sobre os resultados do 2º trimestre de 2025. Foto: Petrobras/Divulgação
Petrobras: margem alta explica interesse na venda do gás de cozinha
Trabalhador movimenta botijões de gás de cozinha em distribuidora em São Paulo (SP) 02/05/2006 Reuters/Caetano Barreira/Proibida reprodução
Conselho da Petrobras aprova volta da distribuição de gás de cozinha
Petrobras desiste da venda da refinaria Lubnor, no Ceará. - Refinaria LUBNOR. Foto: Divulgação/Petrobrás
Petrobras tem lucro líquido de R$ 26 bilhões no segundo trimestre
Edição:
Vinicius Lisboa
Petrobras Bolsa de Valores mercado de capitais B3 petróleo BNDES resultado financeiro
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
vôlei, seleção brasileira masculina júnior
Esportes Jogos Pan-Americanos Júnior começam neste sábado no Paraguai
sex, 08/08/2025 - 18:00
Médicos chegam ao local de prova para a segunda etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2020, em Brasília.
Educação Revalida divulga resultado de recursos para atendimento especializado
sex, 08/08/2025 - 17:52
Arlindo Cruz
Cultura Sambistas e agremiações cariocas lamentam morte de Arlindo Cruz
sex, 08/08/2025 - 17:47
Rio de Janeiro (RJ) 08/08/2025 - Sambista e cantor Arlindo Cruz. Foto: arlindocruzobem/Instagram
Cultura Lula lamenta morte de Arlindo Cruz: “o sambista perfeito”
sex, 08/08/2025 - 17:34
Brasília (DF) 01/08/2025 - Ministro Alexandre de Moraes durante sessão de abertura do segundo semestre judiciário no Supremo Tribunal Federal (STF). Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Moraes nega pedido de deputado aliado para visitar Bolsonaro
sex, 08/08/2025 - 17:23
Rio Branco (AC), 08/08/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita à Casa de Acolhida Souza Araújo, antes da cerimônia de anúncios de investimentos do Governo Federal para o estado do Acre. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Política Em discurso no Acre, Lula critica motim de parlamentares da oposição
sex, 08/08/2025 - 17:11
Ver mais seta para baixo