logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Feira online tem 7 mil vagas de emprego para pessoas com deficiência

Sexta edição da Inclui PcD está marcada para os dias 2 e 3 de setembro
Bruno de Freitas Moura - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 31/08/2025 - 13:50
Rio de Janeiro
São Paulo (SP), 21/09/2024 - Praça Roosevelt recebe a segunda edição da Parada PCD, que celebra a diversidade, a inclusão e o orgulho de ser PCD. A parada acontece no Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O mês de setembro, quando é lembrado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência (21), começa com uma feira online que vai oferecer 7 mil vagas de emprego para pessoas com deficiência (PCD). Participam do mutirão virtual empresas como Ambev, CSN, Grupo Boticário, L’Oréal, Mercedes Benz do Brasil, Stone, SulAmérica e Vivo.

A feira Inclui PcD, além de permitir oportunidades de emprego, disponibiliza uma série de palestras e painéis sobre diversidade e inclusão, nos dias 2 e 3 de setembro. O uso da plataforma é gratuito, bastando se inscrever no site.

A iniciativa de aproximar companhias e pessoas com deficiência interessadas em vagas de emprego é da Egalite, empresa especializada em inclusão de PCDs no mercado de trabalho.

As vagas são em diversas áreas e regiões. Os níveis e cargos também são distintos. Ao fazer a inscrição no site, a pessoa pode se cadastrar dentro das seguintes categorias:

  • deficiência auditiva
  • deficiência física
  • deficiência intelectual
  • deficiência psicossocial
  • deficiência visual
  • transtorno do espectro autista
  • reabilitado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

Mais de 14 milhões de PCDs

O Brasil tem cerca de 14,4 milhões de pessoas com deficiência, segundo o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o que representa 7,3% da população do país com 2 anos ou mais de idade.

O censo também mostrou que 2,4 milhões de pessoas declararam ter recebido diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA). O número corresponde a 1,2% da população brasileira.

A Lei 8.213/91 reserva vaga para PCD em empresas com pelo menos 100 funcionários.

Outra pesquisa do IBGE, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, de 2022, apontou que o nível de ocupação – percentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar – foi de 26,6% para as pessoas com deficiência, patamar bem abaixo do das pessoas sem deficiência (60,7%).

O levantamento revelou também que, das pessoas com deficiência que trabalhavam, 55% estavam na informalidade, isto é, sem direitos trabalhistas. Entre as pessoas sem deficiência, o percentual era 38,7%.

Na sua sexta edição anual, a Inclui PcD espera contribuir para diminuir essas desvantagens de PCD no mercado de trabalho exposta pelas pesquisas. Nas cinco feiras anteriores, foram oferecidas 35 mil vagas de emprego.

O diretor executivo da Egalite, Guilherme Braga, disse à Agência Brasil que a inclusão de PCDs nos quadros traz benefícios para empresas.

“Tem uma questão muito forte de inovação, quando a gente fala de uma equipe mais diversa, porque tem diferentes pontos de vistas”, afirmou.

“Ter uma força de trabalho que reflete melhor a sociedade vai fazer com que essa empresa pense em como solucionar os problemas, como atender os seus clientes de uma forma mais criativa, mais inovadora e atendendo a maiores públicos”, completou o diretor.

Relacionadas
Brasília (DF) 20/08/2025 - O ativista Ivan Barreto. Foto: Bruno Barreto/Divulgação
Campanha contra capacitismo critica piadas e falta de atenção
Brasília (DF) 09/05/2025 - Fachada da sede do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Governo define regra para reavaliação de BPC de pessoa com deficiência
Ilustração, reumatismo
Lei define fibromialgia como deficiência em todo país a partir de 2026
Edição:
Juliana Andrade
pessoas com deficiência empregos Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Internacional Israel diz que porta-voz de braço armado do Hamas foi morto em Gaza
dom, 31/08/2025 - 15:25
Brasília (DF) 26/08/2025 - Rússia usa tortura como estratégia de guerra, diz relatora da ONU, Alice Jill Edwards. UNHumanRightsCouncil/Reprodução
Internacional Relatora da ONU alerta para tortura em guerra entre Rússia e Ucrânia
dom, 31/08/2025 - 14:59
Barcelona- 31/08/2025 - Ativista Greta Thunberg (no topo ao lado do homem) parte com outros ativistas em expedição humanitária para Gaza a partir de Barcelona. REUTERS/Nacho Doce
Internacional Greta Thunberg se junta à flotilha que se dirige com ajuda para Gaza
dom, 31/08/2025 - 14:38
Rio de Janeiro (RJ), 11/02/2024 - Desfile da escola de samba Beija-Flor, do Grupo Especial do carnaval carioca, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Cultura Rio: intérpretes de sambas-enredo são declarados patrimônio imaterial
dom, 31/08/2025 - 14:21
São Paulo (SP), 21/09/2024 - Praça Roosevelt recebe a segunda edição da Parada PCD, que celebra a diversidade, a inclusão e o orgulho de ser PCD. A parada acontece no Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Economia Feira online tem 7 mil vagas de emprego para pessoas com deficiência
dom, 31/08/2025 - 13:50
United Nations Secretary-General Antonio Guterres speaks during a news conference with Austrian Chancellor Karl Nehammer (not seen) and Foreign Minister Alexander Schallenberg (not seen) in Vienna, Austria May 11, 2022. REUTERS/Lisa Leutner
Internacional Apoio chinês ao multilateralismo é vital, diz secretário-geral da ONU
dom, 31/08/2025 - 13:39
Ver mais seta para baixo