logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Governo vai comprar perecíveis que iriam para EUA, diz ministro

Merenda escolar será um dos destinos desses produtos
Luiz Claudio Ferreira - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 21/08/2025 - 08:02
Brasília
merenda escolar, SEDUC AM
© SEDUC/AM

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, disse nessa quarta-feira (20) à noite (20), em entrevista à Voz do Brasil, que o governo brasileiro vai comprar produtos perecíveis, como frutas, peixes e carnes. 

Segundo Teixeira, o destino dos produtos deve ser a merenda escolar, a alimentação das Forças Armadas, os hospitais, os restaurantes universitários e os programas de aquisição de alimentos destinados às populações em insegurança alimentar.

“O governo vai estimular que estados e municípios possam adquirir esses produtos pelos programas públicos da alimentação escolar”, afirmou. Paulo Teixeira explicou que isso vai representar uma alimentação escolar, por exemplo, com produtos da melhor qualidade. 


Outros compradores

“Nós estamos só regulamentando porque percebemos que alguns setores conseguem redirecionar rapidamente esses programas para outros países”.

Um dos exemplos que ele citou foi o caso da castanha que deve ser comercializada para a Europa. “O mesmo acontece com o café. Não tem café no mundo hoje, em lugar nenhum, para substituir o produto brasileiro”, argumentou. 

No caso da carne, o ministro afirmou que o produto pode ser estocado, congelado e redirecionado. No entanto, em relação a produtos como mel, açaí, uva e peixes são mais perecíveis e, por isso, deverão ser absorvidos nos programas nacionais de compras públicas. 

Cadeia produtiva 

“O governo vai incluir em todos os seus editais de compras públicas a aquisição para que não haja perda de alimentos”, garantiu.

 

 

Ele ressaltou que as compras vão proteger os empreendedores diretos e toda a cadeia produtiva. O ministro conta que os exportadores venderão os produtos pelo preço que eles utilizariam no mercado interno. “Certamente o governo não tem como pagar o preço em dólar, que é o preço de exportação. Mas o governo tem como pagar o preço do mercado interno”.

 

Relacionadas
Brasília (DF), 11/06/2025 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante audiência pública conjunta, promovida pelas comissões de Finanças e Tributação e de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Governo autorizará estados a comprar alimentos afetados por tarifaço
Rio de Janeiro (RJ) 09/12/2023 - A aeronave KC-390 Millennium transporta para Gaza, 11 toneladas de alimentos para atender populações em situação de emergência pública. A iniciativa é coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação, do Ministério das Relações Exteriores (MRE). Foto: Fab/Gov
Cortes em ajuda internacional ameaçam programas de alimentação
Edição:
Graça Adjuto
governo alimentos perecíveis compra Merenda Escolar
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 05/04/2023 - Parque Natural Municipal da Catacumba, Lagoa, zona sul da cidade. Prefeitura assina contrato de concessão para gestão do parque pela concessionária Lagoa Aventuras. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Meio Ambiente Gestores aprovam modelo de concessão de parques naturais e urbanos
qui, 21/08/2025 - 09:28
Porto Velho (RO), 30/01/2025 - Sede do Ibama. Foto: AGU/Divulgação
Meio Ambiente Setor de óleo e gás lidera liberação de licenças ambientais do Ibama
qui, 21/08/2025 - 09:05
Explosions are seen in the night sky as Ukrainian servicemen fire towards drones during a Russian drone strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine July 7, 2025. REUTERS/Gleb Garanich
Internacional Rússia faz maior ataque à Ucrânia desde julho
qui, 21/08/2025 - 08:48
Edifício sede da Petrobras
Economia Petrobras inicia pagamento de dividendos a acionistas
qui, 21/08/2025 - 08:48
Logo da Agência Brasil
Geral Rio inicia demolição de construções irregulares em comunidade
qui, 21/08/2025 - 08:28
merenda escolar, SEDUC AM
Economia Governo vai comprar perecíveis que iriam para EUA, diz ministro
qui, 21/08/2025 - 08:02
Ver mais seta para baixo