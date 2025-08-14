logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Leilão de concessão da Rota Agro tem deságio de 19,7% no pedágio

Consórcio Rota Agro Brasil apresentou a melhor proposta na disputa
Elaine Patricia Cruz - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 14/08/2025 - 15:38
São Paulo
Mato Grosso do Sul, 14/08/2025 - Caminhoões em rodovia. Leilão de rodovias da Rota Agro no MT. Foto: Vinicius Trindade/MT
© Vinicius Trindade/MT

O Consórcio Rota Agro Brasil venceu nesta quinta-feira (14) o leilão de concessão das BRs 060 e 364 entre os estados de Goiás e Mato Grosso, mais conhecida como Rota Agro. 

O vencedor do certame foi definido pelo maior desconto oferecido sobre a tarifa básica de pedágio no trecho concedido. Após disputa em viva-voz, o Consórcio Rota Agro Brasil ofereceu 19,70% como valor de desconto, vencendo o certame.

O investimento na concessão da rota é de R$ 7,26 bilhões em melhorias e na reestruturação desse corredor logístico. 

Leilão

No leilão, o Consórcio Rota Agro Brasil concorreu com outras quatro empresas e consórcios. Por isso, foi necessária uma etapa de viva-voz após a apresentação das propostas iniciais, na qual concorreu com a Way Concessões. A concessão  foi obtida após uma disputa de 22 lances de viva-voz. 

Nessa etapa de viva-voz, não puderam participar o Consórcio Rota do Cerrado, que havia oferecido 10,55% de desconto no valor do pedágio na apresentação inicial das propostas; V.F. Gomes Participações, que ofertou 0%; e EPR Participações, que ofereceu 10,80% de oferta como desconto no valor do pedágio. Nos lances iniciais, a empresa vencedora havia oferecido 17,18% de desconto sobre a tarifa de pedágio, enquanto a Way havia oferecido 16,10%. 

O leilão foi realizado na na B3, a bolsa de valores de São Paulo, e contou com a presença dos ministros dos Transportes, Renan Filho, e da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro.

Rota Agro

A Rota Agro é um dos principais corredores logísticos da região Centro-Oeste. Segundo o Ministério dos Transportes, a concessão dessa rota deve melhorar o escoamento da produção agrícola, facilitar a distribuição de alimentos e reduzir as desigualdades logísticas regionais. 

O trecho leiloado compreende 490 quilômetros entre as cidades de Rio Verde (GO) e Rondonópolis (MT) e que tem um intenso tráfego de veículos de carga e de passeio. A concessão, para um período de 30 anos, prevê a duplicação de 45 quilômetros da rodovia, 150 quilômetros de faixas adicionais, contornos viários, vias marginais, pontos de parada e descanso (PPD) para caminhoneiros e quatro novas passarelas para pedestres. 

Atualmente, cerca de 80% das rodovias de Mato Grosso, que ocupa o primeiro lugar na produção nacional de grãos, estão em bom estado de conservação. Em 2022, o índice era de 67%. Em Goiás, o índice de estradas federais em boas condições chega a 86%. No fim de 2022, era de 70%.

Relacionadas
Brasília (DF), 28/04/2025 - O governador do Paraná, Ratinho Jr, durante cerimônia de assinatura de contrato de Concessão de Rodovias no Paraná Lotes 3 e 6, realizada no Palácio do Planalto. Foto: Marcio Ferreira/MT
Governador do Paraná elogia parceria com Lula em concessão de rodovias
São Paulo (SP), 30/04/2025 - O ministro dos Transportes, Renan Filho, participa do Leilão na B3 da Rodovia BR-040/495/RJ/MG. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Consórcio Nova Estrada Real vence leilão da Rodovia Rio-Juiz de Fora
Edição:
Sabrina Craide
Rodovia Agro concessões concessões de rodovias
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Mato Grosso do Sul, 14/08/2025 - Caminhoões em rodovia. Leilão de rodovias da Rota Agro no MT. Foto: Vinicius Trindade/MT
Economia Leilão de concessão da Rota Agro tem deságio de 19,7% no pedágio
qui, 14/08/2025 - 15:38
Brasília (DF), 08/08/2025 - A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, durante entrevista coletiva para comentar os vetos ao projeto de lei do licenciamento ambiental. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Meio Ambiente Bogotá sediará em 21 de agosto segundo diálogo do Balanço Ético Global
qui, 14/08/2025 - 15:20
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita e inauguração da nova planta de produção de medicamentos hemoderivados da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás). Parque fabril Hemobrás, Goiana-PE. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Política Lula defende Mais Médicos e relação com Cuba após sanção dos EUA
qui, 14/08/2025 - 15:02
06/05/2024 – Ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, durante entrevista coletiva. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Saúde Padilha chama Trump de inimigo da saúde e afirma que sanção é absurda
qui, 14/08/2025 - 14:53
Venda de mapa da África nas ruas de Bujumbura, Burundi 24/4/2015 REUTERS/Thomas Mukoya
Internacional União Africana pede mapa-múndi que mostre real tamanho do continente
qui, 14/08/2025 - 14:41
Brasília (DF), 10/06/2025 - O ex presidente Jair Bolsonaro chegando para depoimento na 1 turma do STF. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes começa a ouvir os réus do núcleo 1 na ação da trama golpista, os interrogatórios ocorrerão presencialmente na sala de julgamentos da primeira turma da corte Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Justiça Saiba o que dizem réus da trama golpista em alegações finais ao STF
qui, 14/08/2025 - 13:27
Ver mais seta para baixo