logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Petrobras testa capacidade de resposta a incidentes na Foz do Amazonas

Atividade é a última antes de concessão de licença de exploração
Bruno de Freitas Moura - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 24/08/2025 - 08:25
Rio de Janeiro

A Petrobras e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) preveem começar neste domingo (24) a avaliação pré-operacional (APO) no bloco marítimo FZA-M-59, localizado na Bacia da Foz do Amazonas, na chamada Margem Equatorial.

A APO é um amplo simulado de emergência, exigência que é a última etapa do processo de obtenção de licença ambiental para exploração de petróleo. O exercício simulado foi agendado depois de meses de negociação entre a empresa estatal e o órgão do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) que concede a autorização.

A Margem Equatorial é vista pela indústria do petróleo como nova fronteira de exploração, com gigante potencial de produção. A proximidade de ecossistemas sensíveis na região, porém, gera preocupações sobre os impactos da atividade. O bloco marítimo FZA-M-59 fica em águas profundas, a 175 quilômetros da costa do Oiapoque, no Amapá.

A sonda NS-42 está posicionada, desde a noite da última segunda-feira (18), no poço Morpho 1-APS-57, onde será feita a perfuração, caso autorizada. Diversos outros equipamentos e estruturas também entrarão em atuação no simulado.

O procedimento simulado deve durar de três a quatro dias, podendo variar, conforme as condições de execução das atividades planejadas.

Estrutura preparada

Durante a APO, é verificada, por meio de simulações, a efetividade do plano de emergência proposto pela Petrobras ao Ibama.

As simulações testarão, na prática, a capacidade de resposta em caso de acidentes com derramamento de óleo, incluindo a eficiência dos equipamentos, agilidade na resposta, cumprimento dos tempos de atendimento à fauna previstos e a comunicação com autoridades e partes interessadas.

De acordo com a Petrobras, o exercício simulado envolverá mais de 400 pessoas. A estrutura mobilizada inclui:

 

Belém (PA) 13/12/2024 – Centro de Reabilitação e Despetrolização de Fauna mantido pela Petrobras para a exploração na Margem Equatorial opera de prontidão para tratar animais marinhos em casos de acidentes. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Centro de Reabilitação e Despetrolização de Fauna mantido pela Petrobras em Belém para a exploração na Margem Equatorial Fernando Frazão/Agência Brasil

As aeronaves poderão ser utilizadas para resgate aeromédico, de fauna e monitoramento. Mais de 100 profissionais estarão dedicados à proteção animal, incluindo médicos veterinários, biólogos e outros profissionais, habilitados para atuar com fauna, segundo a Petrobras.

O procedimento é semelhante ao que a estatal realizou em 2023 para obter licença de perfuração dos poços Pitu Oeste e Anhangá, no litoral do Rio Grande do Norte.

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, tem dito que a empresa levará para o Amapá “a maior estrutura de resposta a ocorrências já mobilizada pela companhia”.

Nova fronteira

A Margem Equatorial ganhou notoriedade nos últimos anos, por ser tratada como nova e promissora área de exploração de petróleo e gás. Descobertas recentes de petróleo nas costas da Guiana, da Guiana Francesa e do Suriname, países vizinhos ao Norte do país, mostraram o potencial exploratório da região, localizada próxima à linha do Equador.

>>Saiba como se formaram a Margem Equatorial e o petróleo da região

No Brasil, a área se estende do Rio Grande do Norte até o Amapá. A Petrobras tem poços na nova fronteira exploratória, mas, por enquanto, só tem autorização do Ibama para perfurar os dois da costa do Rio Grande do Norte.

 

Brasília (DF) 02/10/2023 – Ibama renova licença da Petrobras para perfuração na Margem Equatorial.Trata-se da 21ª licença concedida para perfuração na região desde 2004 Arte Petrobras/Divulgação
Margem Equatorial Brasileira se estende do Rio Grande do Norte ao Amapá Arte Petrobras/Divulgação

Em maio de 2023, o Ibama chegou a negar a licença para outras áreas, como a da Bacia da Foz do Amazonas. A Petrobras pediu uma reconsideração e espera a decisão.

Além da companhia, setores do governo, incluindo o Ministério de Minas e Energia e o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, defedem a liberação da licença. No Congresso, presidente do senado, Davi Alcolumbre (União-AP), tem sido um dos principais articuladores para apressar e autorizar a licença.

Segundo a Petrobras, a espera pela licença de exploração custa R$ 4 milhões por dia à empresa.

Pressão de ambientalistas

A exploração é criticada por ambientalistas, preocupados com possíveis impactos ao meio ambiente. Há também a percepção, por parte deles, de que se trata de uma contradição à transição energética, que significa a substituição dos combustíveis fósseis por fontes de energia renováveis, que emitam menos gases do efeito estufa, responsáveis pelo aquecimento global.

 

Rio de Janeiro (RJ) 20/09/2024 – A manifestação Marcha pelo Clima reúne ativistas e ambientalistas no centro da cidade, é parte do Ato Global pelo Clima, que se realiza em diversas cidades do mundo e alerta para a crise climática e o aumento dos eventos climáticos extremos. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Manifestantes participam de Marcha pelo Clima no Rio de Janeiro Fernando Frazão/Agência Brasil

A Petrobras insiste que a produção de óleo a partir da Margem Equatorial é uma decisão estratégica para que o país não tenha que importar petróleo na próxima década. A estatal frisa que, apesar do nome Foz do Amazonas, o local fica a 540 quilômetros da desembocadura do rio propriamente dita.

No início de agosto, um comunicado da Academia Brasileira de Ciências (ABC) defendeu mais pesquisas antes de se autorizar perfurações em busca de óleo.

 

Relacionadas
Petrobras dá novo passo em busca de óleo e gás na Margem Equatorial
Sonda da Petrobras chega à Margem Equatorial para simulação do Ibama
Edifício sede da Petrobras
Petrobras conclui unidade exigida para licença da Margem Equatorial
Plataforma de petróleo
Produção nacional de petróleo e gás natural é recorde em junho
Edição:
Vinicius Lisboa
Petrobras Ibama Foz do Amazonas margem equatorial Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima indústria do petróleo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
FILE PHOTO: Ukrainian soldiers shoot at what a source from Ukraine's Presidential Office says are Lancet drones, in this still image taken from handout video released on May 31, 2023. Defence Ministry Of Ukraine/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. BEST QUALITY AVAILABLE./File Photo
Internacional Ucrânia ataca usina nuclear russa e danifica reator
dom, 24/08/2025 - 10:36
Rio de Janeiro (RJ), 04/06/2025 – Alunos em sala de aula no Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) 001, no Catete, na zona sul da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação País precisa dar prioridade política à alfabetização, diz especialista
dom, 24/08/2025 - 10:36
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
Geral Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 35 milhões
dom, 24/08/2025 - 10:13
São Paulo (SP), 02/07/2025 - Funcionários da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp e da Enel trabalham no reparo do rompimento da tubulação da Sabesp na rua Chico Paula , Freguesia do Ó, zona norte da capital. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Municípios reclamam de apoio técnico para universalizar o saneamento
dom, 24/08/2025 - 09:49
Logo da Agência Brasil
Economia Petrobras testa capacidade de resposta a incidentes na Foz do Amazonas
dom, 24/08/2025 - 08:25
Rio de Janeiro (RJ) 22/08/2025 - Para festejar os 50 anos de trajetória do sambista Sombrinha, referência histórica no gênero, a apresentadora Teresa Cristina recebe o cantor e compositor para um papo repleto de boas histórias e músicas autorais na edição inédita do programa Samba na Gamboa deste domingo (24), às 13h, na TV Brasil. Foto: TV Brasil
Cultura TV Brasil: Sombrinha comemora 50 anos de carreira no Samba na Gamboa
dom, 24/08/2025 - 08:02
Ver mais seta para baixo