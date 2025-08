Petroleira britânica BP anuncia descoberta “significativa” no pré-sal

A petroleira britânica BP Energy anunciou nesta segunda-feira (4) a descoberta de um reservatório de petróleo no pré-sal da Bacia de Santos, no litoral do Rio de Janeiro. O poço, no bloco Bumerangue, fica a uma profundidade de 5.855 metros. É a maior descoberta da empresa em 25 anos.

O vice-presidente executivo de Produção e Operações da BP, Gordon Birrell, classificou a descoberta como significativa. “Estamos entusiasmados em anunciar esta descoberta significativa em Bumerangue, a maior da BP em 25 anos”, celebrou.

Ainda de acordo com o executivo, a intenção da multinacional do petróleo é “estabelecer um hub [centralização] de produção significativo e vantajoso no país”.

O poço exploratório 1-BP-13-SPS do bloco Bumerangue fica a 404 quilômetros (km) da costa do Rio de Janeiro. Para efeito de comparação, é quase a distância entre as cidades do Rio e de São Paulo (417 km).



De acordo com a BP, a perfuração atravessou uma coluna de hidrocarbonetos (compostos orgânicos) em um reservatório no pré-sal “de alta qualidade” com extensão superior a 300 km² ─ área similar a extensão da cidade de Fortaleza (313 km²). ­­­

A companhia informou que os primeiros resultados de análise na sonda indicam níveis elevados de dióxido de carbono (CO₂), um dos gases causadores do efeito estufa, quando liberado na atmosfera. A empresa fará novas avaliações para caracterizar melhor o potencial do bloco Bumerangue.

Viabilidade

Ex-presidente da Petrobras, o especialista em energia Jean Paul Prates publicou na rede social X (antigo Twitter) que a descoberta relevante da BP depende do teor de CO₂ para se mostrar viável.

"No pré-sal, o teor de CO₂ é determinante para a viabilidade técnica e econômica. Em Libra, com 40% de CO₂, a produção é possível. Em Júpiter, com 80%, o projeto está parado até hoje", apontou, se referindo a dois campos operados pela Petrobras.

Prates explica que a produção com alto CO₂ exige separação, reinjeção ou uso comercial, o que depende de tecnologia e mercado.

"Vamos torcer para que o gás de Bumerangue esteja mais próximo de Libra que de Júpiter. Mas, por enquanto, é cedo para celebrar", escreveu.

Prates considera que a descoberta de Bumerangue mostra que o pré-sal segue sendo competitivo e relevante globalmente. "Mas precisamos de estabilidade regulatória, visão estratégica e política pública para transformar potencial em produção".

O pré-sal, reservatórios de 5 mil a 7 mil metros de profundidades, são a principal fonte de petróleo conhecida no país, responsáveis por 78,8% de toda a produção, segundo dados mais recentes (junho) da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), órgão regulador da indústria do petróleo, vinculado ao Ministério de Minas e Energia.

Três anos para descoberta

A multinacional britânica detém 100% de participação no bloco, arrematado em dezembro de 2022 em leilão promovido pela ANP. Pelo contrato de patilha assinado com o governo brasileiro, a petroleira britânica BP Energy se comprometeu a ceder à União ─ em nome da estatal Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA) ─ 5,9% do óleo excedente (saldo após pagamento dos custos).

A BP participa também da exploração de petróleo em oito blocos marítimos, sendo operadora em quatro deles. A próxima campanha de exploração planejada é no bloco Tupinambá, também no pré-sal de Santos, em 2026. A área foi arrematada em leilão da ANP, com um lance de R$ 7,04 milhões em 2023.

No Brasil desde 1957, a BP atua nos segmentos de exploração de petróleo e gás natural, fornecimento de gás, produção de biocombustíveis e bioenergia, combustível para aviação e marítimo, lubrificantes (Castrol) e energia solar.

A BP tem participação na Usina Termelétrica GNA II, maior termelétrica a gás natural da América Latina, localizada no Porto do Açu, em São João da Barra (RJ). A estrutura foi inaugurada na última segunda-feira (28), com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Mudança de nome

Até o início dos anos 2000, a companhia era chamada British Petroleum. A marca BP Energy faz referência ao conceito Beyond Petroleum (além do petróleo, em inglês), indicando que a empresa atua em outras áreas energéticas.

No primeiro semestre do ano 2010, a companhia ganhou destaque internacional negativo, por causa do vazamento em uma plataforma de petróleo no Golfo do México, na América do Norte, que durou quase três meses para ser contido. A companhia se comprometeu a pagar indenização bilionária a pescadores atingidos.

