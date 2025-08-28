logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

População brasileira chega a 213,4 milhões em julho de 2025

Instituto aponta crescimento de 0,39% em um ano
Bruno de Freitas Moura - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 28/08/2025 - 10:23
Rio de Janeiro
São Paulo (SP), 20/12/2024 - Movimento na Ladeira Porto Geral e rua 25 de Março antes do Natal. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

A população brasileira alcançou o contingente de 213,4 milhões de habitantes em 1º de julho de 2025. A estimativa foi divulgada nesta quinta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e representa crescimento de 0,39% em relação ao ano anterior.

A publicação da estimativa populacional no Diário Oficial da União é um requisito do Tribuna de Contas da União e serve como base para cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios, transferências de recursos da União para os entes federativos.

Para se chegar à estimativa populacional, o IBGE parte do último censo realizado (2022) e faz projeção anual em cima de dados como taxas de mortalidade e nascimento. Os dados também são fundamentais para indicadores econômicos e sociodemográficos nos períodos entre os censos.

Na publicação, o IBGE aponta a população de todos os estados, do Distrito Federal, regiões metropolitanas e municípios. Uma novidade de 2025 é a inclusão de Boa Esperança do Norte, com 5.877 habitantes no Mato Grosso, o mais novo município do país, que soma atualmente 5.571 cidades.

De acordo com o gerente de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica do IBGE, Marcio Minamiguchi, o Brasil vivencia tendência de crescimento cada vez menor.

“Os resultados mostram uma desaceleração, o que já era indicado pelo Censo 2022 e pelas Projeções da População”, avalia.

De acordo com o instituto, a população brasileira seguirá em trajetória de crescimento até 2041, atingindo 220,43 milhões de habitantes, passando a encolher a partir de 2042. Em 2070, o país deve ter 199,2 milhões de pessoas.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Destaques

  • São Paulo é o estado mais populoso do país, com 46 milhões de habitantes, o que representa 21,6% da população. É quase o mesmo de dizer que um em cada cinco brasileiros mora em São Paulo.
  • Roraima, com 738.772, é o estado menos populoso.
  • A cidade de São Paulo é a mais populosa do país, com 11,9 milhões de habitantes.
  • Se a capital paulista fosse um estado, seria mais populosa do que 23 estados brasileiros, perdendo apenas para São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia.
  • Entre as capitais, Palmas, no Tocantins, tem a menor população, 328,5 mil pessoas.
  • Serra da Saudade, em Minas Gerais, é a menor cidade brasileira, com 856 habitantes.

Confira a população de todas as unidades da federação:

  • São Paulo: 46,1 milhões
  • Minas Gerais: 21,4 milhões
  • Rio de Janeiro: 17,2 milhões
  • Bahia: 14,9 milhões
  • Paraná: 11,9 milhões
  • Rio Grande do Sul: 11,2 milhões
  • Pernambuco: 9,6 milhões
  • Ceará: 9,3 milhões
  • Pará: 8,7 milhões
  • Santa Catarina: 8,2 milhões
  • Goiás: 7,4 milhões
  • Maranhão: 7,0 milhões
  • Amazonas: 4,3 milhões
  • Paraíba: 4,2 milhões
  • Espírito Santo: 4,1 milhões
  • Mato Grosso: 3,9 milhões
  • Rio Grande do Norte: 3,5 milhões
  • Piauí: 3,4 milhões
  • Alagoas: 3,2 milhões
  • Distrito Federal: 3,0 milhões
  • Mato Grosso do Sul: 2,9 milhões
  • Sergipe: 2,3 milhões
  • Rondônia: 1,8 milhão
  • Tocantins: 1,6 milhão
  • Acre: 884,4 mil
  • Amapá: 806,5 mil
  • Roraima: 738,8 mil

*Matéria alterada às 10h58 para acréscimo de informação

Relacionadas
São Paulo - Prédios (Agência Brasil/Arquivo)
Inflação do aluguel sobe 0,36% em agosto, após três meses de queda
Fábrica da Moto Honda em Manaus. Chão de fábrica. Manaus (AM) 10.04.2006 - Foto: Miguel Ângelo
Vendas da indústria de máquinas sobem 14% no ano até julho
Dinheiro, Real Moeda brasileira
Dívida Pública sobe 0,71% em julho e ultrapassa R$ 7,9 tri
Edição:
Maria Claudia
população brasileira número de habitantes IBGE
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
A doutora Luciana Souza compara duas radiografias de tórax diferentes de um paciente enquanto conversa com um colega de um hospital de campanha criado para tratar pacientes que sofrem da doença de coronavírus (COVID-19) em Guarulhos, São Paulo
Saúde Câncer de pulmão: 15% dos casos acontecem em não fumantes
qui, 28/08/2025 - 12:36
Final da Liga dos Campeões entre Paris St Germain e Inter de Milão 31/5/2025 REUTERS/Kai Pfaffenbach
Esportes Final da Liga dos Campeões começará 3 horas mais cedo a partir de 2026
qui, 28/08/2025 - 12:25
Hospital de Bonsucesso retoma transplantes de córnea após incêndio
Saúde Tempo de espera por transplante de córnea no Brasil dobra em 10 anos
qui, 28/08/2025 - 12:00
Brasília (DF), 28/08/2025 - O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, dá entrevista ao programa Bom Dia, Ministro. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Brasil e China terão nova rota marítima comercial
qui, 28/08/2025 - 11:43
São Paulo (SP), 04/10/2024 - Vista geral da cidade de São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Economia Brasil tem 15 cidades com mais de 1 milhão de habitantes
qui, 28/08/2025 - 11:43
Brasília (DF), 23/01/2025 - Atores Rodrigo Santoro e Denise Weinberg em cena de 'O último azul'. Foto: Guilhermo Garza/Desvia
Cultura Filme O último azul, de Gabriel Mascaro, estreia em todo o Brasil
qui, 28/08/2025 - 11:13
Ver mais seta para baixo