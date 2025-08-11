logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Entrega da declaração do ITR 2025 começa nesta segunda-feira

Este ano o imposto poderá ser enviado de forma online
Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 11/08/2025 - 11:51
Brasília
Brasília - O produtor Raimundo Zucchi,em sua propriedade na Linha Eulália, zona rural de Bento Gonçalves, onde planta sete variedades de uva (Daniel Isaia/Agência Brasil)
© Daniel Isaia/Agência Brasil

O prazo para entrega da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR) 2025 começa nesta segunda-feira (11) e vai até 30 de setembro, informou a Receita Federal.

É por meio dessa declaração que, anualmente, são prestadas as informações necessárias para se calcular o valor do tributo a ser pago pelos proprietários de terras no país.

Declaração online

Este ano, a principal novidade é a de se poder fazer a declaração de forma online, por meio do Portal de Serviços da Receita Federal. Basta, ao contribuinte, acessar o serviço “Minhas Declarações do ITR” na aba “Imóveis”.

“A nova solução substitui a necessidade de downloads anuais, permitindo o preenchimento direto no ambiente online, com recursos como recuperação automática de dados cadastrais; agrupamento de declarações de imóveis do mesmo contribuinte; acesso por computador ou dispositivo móvel; preenchimento multi-exercício em um único ambiente”, informa a Receita.

Quem deve declarar

A declaração é obrigatória para pessoas físicas ou jurídicas (exceto imunes ou isentas) que detenham, a qualquer título, imóvel rural; bem como para quem perdeu a posse ou a propriedade do imóvel rural entre 1º de janeiro e a data de entrega da declaração.

O valor do imposto a ser pago poderá ser dividido em até quatro parcelas mensais sucessivas, desde que o valor de cada quota seja de, no mínimo, R$ 50. Valores inferiores a R$ 100,00 devem ser pagos em quota única.

Como pagar

O pagamento pode ser feito por transferência bancária; Documento de Arrecadação (Darf), em bancos autorizados; bem como por Pix com o QR Code que é gerado pelos meios de entrega da declaração.

“A quota única ou a primeira quota deve ser paga até o dia 30 de setembro de 2025, último dia do prazo para a apresentação da DITR. As demais quotas devem ser pagas até o último dia útil de cada mês, acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês de outubro de 2025 até o mês anterior ao do pagamento, e de um por cento no mês do pagamento”, detalha o Ministério da Fazenda.

Relacionadas
Propriedade rural cadastrada na Amazonia
Aberto o prazo para entrega da Declaração do Imposto Territorial Rural
Superintendência da Receita Federal, em Brasília.
Saiba como declarar o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
Edição:
Aécio Amado
Receita Federal ITR Territorial Rural
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Dourados (MS), 09/08/2025 - Inauguração do Primeiro SAMU 192 Indígena do Basil. Fotos: João Risi/MS
Saúde Ministério inaugura em Dourados primeira unidade do Samu indígena 
seg, 11/08/2025 - 13:46
July 11, 2025, Washington, District of Columbia, USA: President DONALD TRUMP speaks to the press before heading to his helicopter for the start of a trip to Texas to review flood damage. (Credit Image: © Andrew Leyden/ZUMA Press Wire)
Internacional Trump determina que pessoas em situação de rua saiam de Washington
seg, 11/08/2025 - 13:35
Brasília (DF) 02/10/2023 – Ibama renova licença da Petrobras para perfuração na Margem Equatorial.Trata-se da 21ª licença concedida para perfuração na região desde 2004 Arte Petrobras/Divulgação
Meio Ambiente Margem Equatorial deve ser mais pesquisada, diz Academia de Ciências
seg, 11/08/2025 - 13:23
Rio de Janeiro (RJ), 30/07/2025 – Ressaca no mar acumula lixo plástico na praia do Leme, após passagem de um ciclone extratropical. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Meio Ambiente Pesquisadores propõem estratégias de combate ao microplástico no país
seg, 11/08/2025 - 13:00
Brasília (DF), 02/08/2025 - Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, apresenta como a COP 30 tem mobilizado os negócios de microempreendedores no Pará. Frame TV Brasil
Meio Ambiente ONU remarca reunião sobre acomodações com organizadores da COP30
seg, 11/08/2025 - 12:49
Porto Alegre (RS), 26/06/2025 - Rua inundanda após fortes chuvas na Ilha da Pintada. Foto: Beatriz Goncalves Pereira/Divulgação
Geral Ministério começa a mapear áreas do RS afetadas por chuvas
seg, 11/08/2025 - 12:26
Ver mais seta para baixo