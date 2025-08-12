logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Preço do café cai pela primeira vez depois de 18 meses, diz IBGE

No entanto, produto é o segundo maior peso da inflação em 12 meses
Bruno de Freitas Moura - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 12/08/2025 - 14:45
Rio de Janeiro
Pequenas torrefações preparam grãos especiais de café
© Marcello Casal jr/Agência Brasil

Ao divulgar a inflação oficial de julho nesta terça-feira (12), que marcou 0,26%, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelou uma percepção que não era registrada no país há mais de um ano: depois de 18 meses, o preço do café moído caiu.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) mostrou que o café recuou 1,01%. Nos 18 meses anteriores, a alta do produto chegou a 99,46%, ou seja, praticamente dobrou de preço.

Com o recuo de julho, o café soma alta de 41,46% no ano e de 70,51% em 12 meses. A inflação anual do café moído faz do item o segundo com maior influência de alta no IPCA do mesmo período (5,23%), respondendo por 0,30 ponto percentual (p.p.). Fica atrás apenas das carnes, que representam 0,54 p.p. (alta de 23,34%).

Queda de preço

Segundo o gerente da pesquisa do IBGE, Fernando Gonçalves, a queda de preço no mês passado é resultado da safra e não pode ser atribuída ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros.

“São números de julho”, diz Gonçalves, destacando que a cobrança de 50% sobre produtos brasileiros que entram nos Estados Unidos, entre eles o café, só começou no último dia 6

“[Em julho], já estava começando a colheita, uma oferta maior no campo. Pode ser efeito dessa maior oferta”, sugere o analista.

Com a colheita, mais café fica à disposição para ser ofertado, fazendo com que a pressão provocada pela demanda dos consumidores caia e, consequentemente, os preços recuam.

Esse efeito, aliás, é um reflexo esperado também a partir do tarifaço, caso os produtores de café não consigam encontrar outros países que comprem o produto brasileiro, uma vez que as tarifas vão encarecer o café e fazer compradores americanos pensarem duas vezes antes de adquirir o item.

“Tendo uma oferta maior do produto, a tendência é redução de preços”, opina Gonçalves.

Clima e China

Segundo a Associação Brasileira da Indústria do Café (Abic), a alta do café nos 18 meses anteriores a julho era explicada por fatores como eventos climáticos, que prejudicaram a safra do grão, e por maior demanda mundial, impulsionada pelos chineses, que aumentaram o consumo da bebida.

Relacionadas
São Paulo - 17/07/2025 Festival do Vale do Café. Foto: Cristina Indio do Brasil
China habilita 183 empresas brasileiras a exportar café para o país
Pequenas torrefações preparam grãos especiais de café
Exportadores querem incluir café na lista de exceções dos EUA
Dia Internacional do Café
Tarifaço pode impactar vendas de suco de laranja, café, carne e frutas
Edição:
Kleber Sampaio
café clima brasil China Abic
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ) 30/04/2024 – Trabalhadores usam ônibus em deslocamento na volta para casa, na região da Central do Brasil. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Problema técnico fará IBGE atrasar dado de emprego de julho em 18 dias
ter, 12/08/2025 - 15:13
Brasília (DF), 10/12/2024 - O governador do DF, Ibaneis Rocha, durante a 16ª Reunião do Fórum Nacional de Governadores. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Em carta a Trump, governador rebate dados sobre violência no DF
ter, 12/08/2025 - 15:04
Vista aérea de floresta e rios da Amazônia
Meio Ambiente Fundo Amazônia completa 17 anos com novos investimentos
ter, 12/08/2025 - 14:45
Pequenas torrefações preparam grãos especiais de café
Economia Preço do café cai pela primeira vez depois de 18 meses, diz IBGE
ter, 12/08/2025 - 14:45
Ex.Presidente Jair Bolsonaro. Foto: Tânia Rego/Agência Brasil/Arquivo
Justiça Bolsonaro pede a Moraes autorização para realizar exames médicos 
ter, 12/08/2025 - 13:43
Brasília (DF), 29/05/2025 - Presidente da Câmara dos deputados, Hugo Motta, durante coletiva à imprensa após a reunião de lideres. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Geral Pediatras pedem urgência em projeto sobre 'adultização' infantil
ter, 12/08/2025 - 13:06
Ver mais seta para baixo