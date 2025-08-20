logo ebc
Presidente do Conselho de Administração da Petrobras deixa o cargo

Pietro Mendes renuncia para assumir diretoria da ANP
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 20/08/2025 - 20:19
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 12/04/2024 - Foto feita em 03/10/2023 – O secretário de petróleo, gás natural e biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia e presidente do conselho de administração da Petrobras, Pietro Mendes durante evento de comemoração dos 70 anos da empresa, na Ilha do Fundão, no capital fluminense.
A Petrobras informa que recebeu nesta quarta-feira (20), o pedido de renúncia, com efeitos imediatos, do presidente do Conselho de Administração da companhia, Pietro Adamo Sampaio Mendes, em razão de novos desafios profissionais.

Mendes foi indicado pela Presidência da República para ocupar diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A indicação foi aprovada pelo Senado Federal e a nomeação efetivada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Edição:
Maria Claudia
