Economia
Presidente do Conselho de Administração da Petrobras deixa o cargo
Pietro Mendes renuncia para assumir diretoria da ANP
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 20/08/2025 - 20:19
Rio de Janeiro
Versão em áudio
A Petrobras informa que recebeu nesta quarta-feira (20), o pedido de renúncia, com efeitos imediatos, do presidente do Conselho de Administração da companhia, Pietro Adamo Sampaio Mendes, em razão de novos desafios profissionais.
Mendes foi indicado pela Presidência da República para ocupar diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
A indicação foi aprovada pelo Senado Federal e a nomeação efetivada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.
