Rio Innovation Week deve gerar R$ 4 bilhões em negócios

Outra expectativa da feira é criar 22 mil empregos
Publicado em 13/08/2025 - 08:35
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 03/10/2023 - RIW - Rio Innovation Week, maior evento de tecnologia e inovação da América Latina , realizado no Pier Mauá, no Centro do Rio. Na imagem, publico joga em ativação com realidade virtual. Foto: Fernando Souza/RIW/Divulgação
© Fernando Souza/RIW/Divulgação

O Rio Innovation Week (RIW) 2025, que começou nessa terça-feira (12) no Rio de Janeiro, espera negociar R$ 4 bilhões em negócios e criar 22 mil empregos. A edição deste ano tem como tema “Um olhar através da ética” e contará com 40 palcos simultâneos, 2 mil startups e 300 expositores. 

Os números do evento foram apresentados pelo presidente do comitê organizador do RIW, Fábio Queiróz. “A consolidação do Rio de Janeiro como polo de tecnologia e inovação é uma realidade. Nosso papel é compreender o avanço da tecnologia por meio de um olhar ético. O ser humano, precisa estar no comando, respeitando a privacidade. As empresas presentes devem manter essa visão. Nossa bússola é não esquecer o passado, viver e se adaptar ao presente e olhar para o futuro”, disse.

O psicólogo e escritor Daniel Goleman, autor do best-seller Inteligência Emocional, obra que redefiniu o conceito de inteligência, afirma que o desenvolvimento da inteligência emocional amplia a empatia, possibilitando a transformação de pessoas, organizações e sociedades de dentro para fora.

Goleman explicou o funcionamento do cérebro sob o efeito das emoções e a relevância do equilíbrio emocional a partir do estado de presença e do foco no momento presente. O psicólogo destacou que essas habilidades fazem com que a inteligência emocional se sobreponha à artificial.

“A inteligência emocional é uma habilidade definidora para o desempenho profissional e pessoal das pessoas. A inteligência artificial (IA) é muito mais inteligente do que nós em muitas coisas, mas não domina o campo das emoções. Essas habilidades são unicamente nossas. Dependemos dessa ferramenta para gerenciar os relacionamentos. Como exemplo, a intuição é resultado da nossa experiência de vida, e isso nunca poderá ser superado pela IA”, afirmou.

Segundo Goleman, a IA não tem o repertório que nos permite compartilhar o mundo com as pessoas. "À medida que a IA entra na nossa rotina de trabalho, a inteligência emocional passa a ser ainda mais relevante. O aprendizado social é uma habilidade que tornará as pessoas mais eficazes em todas as suas funções”, afirmou.

Goleman fez um comentário, durante a palestra, que provocou risos na plateia: “Converso com diferentes pessoas que têm condições econômicas e sociais diversas. E o que me atrai é a riqueza delas, a maneira como elas se relacionam. E essas questões não são definidas pela condição social, mas pelas habilidades emocionais. Eu prefiro conviver com o Dalai Lama do que com o Elon Musk”, declarou.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, anunciou que a prefeitura se tornará investidora de startups que desenvolvam serviços digitais para facilitar a rotina dos cidadãos. “Queremos colocar o Rio na rota global da tecnologia para melhorar a vida da nossa gente”, afirmou. Paes adiantou que o Rio Innovation Week será palco de uma experiência para que empresas testem tecnologias de forma livre, buscando soluções para trazer inteligência urbana à cidade.

A feira de negócios prossegue nesta quarta-feira, (13) com inúmeras atrações, entre elas o escritor Marcelo Rubens Paiva, o filósofo Luiz Felipe Pondé, o cantor Ney Matogrosso e o cientista James Daniel Whitfield, que falará sobre computação quântica.

Graça Adjuto
Rio Innovation Week Negócios empregos tecnologia Inovação
