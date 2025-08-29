logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Setembro continua com conta de luz mais cara e bandeira vermelha

Acréscimo é de R$ 7,87 para cada 100 quilowatts-hora consumidos
Agência Brasil
Publicado em 29/08/2025 - 17:11
Brasília
Eletricidade, energia, lâmpada
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

As contas de energia elétrica permanecem com acréscimo de R$ 7,87 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos em setembro. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira (29) que será mantida a bandeira vermelha patamar 2 devido à necessidade de acionamento de usinas termelétricas. 

Segundo a Aneel, o uso maior de térmicas é necessário por causa da falta de chuvas nos reservatórios das usinas hidrelétricas. 

“As atuais condições de afluência dos reservatórios das usinas, abaixo da média, não são favoráveis para a geração hidrelétrica. Em consequência, há necessidade de maior acionamento de usinas termelétricas, com elevados custos de geração, o que justifica a manutenção da bandeira vermelha patamar 2 para setembro”, explicou a agência.

Em junho e julho, a bandeira tarifária esteve vermelha e, em agosto, passou para vermelho patamar 2

Bandeiras tarifárias

Criado em 2015 pela Aneel, o sistema de bandeiras tarifárias reflete os custos variáveis da geração de energia elétrica. Divididas em cores, as bandeiras indicam quanto está custando para o Sistema Interligado Nacional (SIN) gerar a energia usada nas residências, em estabelecimentos comerciais e nas indústrias. 

Quando a conta de luz é calculada pela bandeira verde, não há nenhum acréscimo. Quando são aplicadas as bandeiras vermelha ou amarela, a conta sofre acréscimos a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

Relacionadas
Energia elétrica, luz, interruptor
Conta de luz terá bandeira tarifária vermelha patamar 2 em agosto
São Paulo - Prédios (Agência Brasil/Arquivo)
Inflação do aluguel sobe 0,36% em agosto, após três meses de queda
Edição:
Sabrina Craide
Bandeira Tarifária Aneel conta de luz Energia Elétrica
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 22/04/2020 - Ministro da Casa Civil Braga Netto e o presidente Jair Bolsonaro dura treunião com Vice-Presidente da República, Ministros e Presidentes de Bancos. Foto: Marcos Corrêa/PR
Justiça Moraes pede parecer da PGR sobre pedido para soltar Braga Netto
sex, 29/08/2025 - 18:11
Brasília (DF) 19/11/2024 Deputado Eduardo Bolsonaro durante entrevista a imprensa. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
Política Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
sex, 29/08/2025 - 18:02
Brasília (DF), 10/07/2025 - Tela do aplicativo Meu INSS. Foto: INSS/Divulgação
Economia Mais de 2 milhões aderiram a acordo de ressarcimento do INSS
sex, 29/08/2025 - 17:37
Ceagesp
Economia Ceagesp devolve a comerciantes R$ 90 milhões de IPTU indevido
sex, 29/08/2025 - 17:17
Presidente palestino Mahmoud Abbas em Ramallah 14/5/2025 Reuters/Mohammed Torokman/Proibida reprodução
Internacional EUA revogam vistos de líderes palestinos antes da Assembleia da ONU
sex, 29/08/2025 - 17:11
Eletricidade, energia, lâmpada
Economia Setembro continua com conta de luz mais cara e bandeira vermelha
sex, 29/08/2025 - 17:11
Ver mais seta para baixo