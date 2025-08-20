logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Setor aéreo bate recorde com 11,6 milhões de passageiros em julho

Dados da Anac registram voos dentro do Brasil e vindos do exterior
Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 20/08/2025 - 13:18
Brasília
São Paulo (SP), 05/03/2025 - Movimentação de passageiros no Aeroporto de Congonhas, em Campo Belo, zona sul da capital. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

O setor aéreo registrou, no mês de julho, o maior número de passageiros transportados em um mês: um total de 11,6 milhões incluindo os dois mercados (doméstico e internacional). A movimentação de viajantes é a maior desde o início da série histórica, em janeiro de 2000.

As estatísticas do transporte aéreo no Brasil são do relatório mensal de demanda e oferta da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) Os dados são registrados pelas empresas brasileiras e estrangeiras de transporte de passageiros, carga e mala postal, conforme a resolução nº 191/2011 da agencia reguladora.

Transporte doméstico

Os voos domésticos são aqueles que ocorrem dentro das fronteiras de um mesmo país. Em julho deste ano, esse mercado transportou 9 milhões de passageiros dentro do Brasil, o que representa um crescimento de 5,9% em comparação ao registrado no mesmo mês do ano passado.

A demanda doméstica por assentos, medida pela multiplicação de passageiros pagantes por quilômetros percorridos, registrou aumento de 8,2% em comparação a julho de 2024. Enquanto a oferta doméstica, obtida pela multiplicação de assentos disponíveis por quilômetros voados, cresceu 6,2%. 

Transporte internacional

Da mesma forma, o setor internacional também registrou recorde de movimentação, com 2,6 milhões de passageiros, o que representa crescimento de 13,6% comparado a julho de 2024.

Considerando a demanda e oferta de voos internacionais, ambas cresceram 12,2% no mês.

Outro levantamento divulgado nesta semana confirma o fortalecimento do Brasil como destino turístico de destaque. Dados divulgados pela Organização Mundial do Turismo (ONU Turismo) nesta segunda-feira (18) apontam que o Brasil alcançou, em 2024, a quinta posição entre os destinos das Américas que mais recebem visitantes estrangeiros, superando a Argentina, que até então liderava na América do Sul.

No ranking das Américas, o Brasil aparece logo atrás de Estados Unidos, México, Canadá e República Dominicana. No ano passado, o território brasileiro recebeu 6,8 milhões de turistas vindos de fora.

Movimentação de cargas

Sobre a movimentação doméstica de cargas, com decolagem e pouso dentro do país, o setor alcançou 39,1 mil toneladas, o que representa um recuo de 3,8% em relação a julho de 2024.

Enquanto a movimentação internacional de cargas foi de 76 mil toneladas (crescimento de 0,8% em relação a julho do ano anterior).

No total, foram processadas 115,1 mil toneladas (variação de -0,8% comparado a julho de 2024).

Relacionadas
Brasília (DF) 19/08/2025 - O ministro do Turismo, Celso Sabino, participa do programa Bom Dia, Ministro Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Belém tem 53 mil leitos garantidos para COP30, diz ministro do Turismo
São Luís (MA), 11/08/2025 – O Boi da Floresta, coletivo tradicional de Bumba Meu Boi, durante apresentação de alguns integrantes na sede do grupo, na Liberdade. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Unesco entrega certificado a Lençóis Maranhenses e Bumba Meu Boi
SHOW MADONNA - Praia de Copacabana, do Alto (2021) - Foto: Rafael Catarcione/RIOTUR Fotos : Rafael Catarcione
RJ capacita rede hoteleira para atender vítimas de violência de gênero
Edição:
Amanda Cieglinski
turismo Anac Aviação
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Itaguaí (RJ), 27.03.2024 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na cerimônia de lançamento ao mar do submarino Tonelero, com a participação do Presidente da República Francesa, Emmanuel Macron e da primeira-dama Janja Lula da Silva, que batizou a embarcação, na Base de Submarinos da Ilha da Madeira, em Itaguaí (RJ). Foto: Ricardo Stuckert/PR
Internacional Lula e Macron se comprometem a mais diálogo para acordo Mercosul-UE
qua, 20/08/2025 - 13:21
São Paulo (SP), 05/03/2025 - Movimentação de passageiros no Aeroporto de Congonhas, em Campo Belo, zona sul da capital. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Economia Setor aéreo bate recorde com 11,6 milhões de passageiros em julho
qua, 20/08/2025 - 13:18
Brasília (DF), 27/01/2025 - Crianças com perfil aberto em redes sociais. Ian Fernandes de Alencar. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Política Motta: adultização é tema que saiu das telas e ganhou as ruas
qua, 20/08/2025 - 13:16
Brasília (DF), 20/08/2025 - A Comissão parlamentar mista de inquérito (CPMI) sobre fraudes no INSS foi instalada com a eleição do presidente, senador, Carlos Viana (Podemos-MG) e o relator o deputado bolsonarista Alfredo Gaspar (União Brasil-AL). Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Política Oposição elege presidente e relator da CPMI do INSS
qua, 20/08/2025 - 13:13
Porto, Santos
Economia Exportações, emprego e investimentos tendem a recuar devido a tarifaço
qua, 20/08/2025 - 12:14
Rio de Janeiro (RJ) 06/06/2024 - Paciente Fernando Correa Losada, engenheiro civil e advogado, 65 anos - Novo tratamento para leishmaniose cutânea Foto: Fernando Correa Losada/Arquivo Pessoal
Saúde Especialistas alertam para a falta de informação sobre a leishmaniose
qua, 20/08/2025 - 11:50
Ver mais seta para baixo