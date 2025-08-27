logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Setor de serviços atingiu recorde de 15,2 milhões de empregos em 2023

Rendimento médio foi equivalente a 2,3 salários mínimos
Bruno de Freitas Moura - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 27/08/2025 - 10:02
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 16/11/2023 - Cozinha do Bar Esperança, estabelecimento que concorre no
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

O setor de serviços empregou o contingente recorde de 15,2 milhões de pessoas em 2023. Esse número de trabalhadores representa alta de 7,1% em relação aos 14,2 milhões do ano anterior.

Já em relação a 2019, que delimita o período pré-pandemia de covid-19 ─ antes de a economia ser severamente atingida por medidas de restrição sanitária e isolamento ─ o crescimento na ocupação foi de 18,3%, o que representa mais 2,4 milhões de trabalhadores no setor.

Os dados fazem parte da Pesquisa Anual de Serviços, divulgada nesta quarta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Apesar de serem relativos a 2023, os dados são os mais recentes da radiografia anual que o IBGE faz do setor.

A pesquisa apresenta informações de atividades como alojamentos, alimentação, transportes, correios, comunicação, turismo, escritórios, cultura e reparo de automóveis. Empresas do setor financeiro não estão incluídas no estudo.

Empregados

O levantamento aponta que, das 34 atividades observadas, cinco concentravam 47% dos postos de trabalho gerados, com destaque para serviços de alimentação, com 1,8 milhão de empregos:

  • Serviços de alimentação (11,74% dos empregos)
  • Serviços técnico-profissionais (11,24%)
  • Serviços para edifícios e atividades paisagísticas (8,11%)
  • Serviços de escritórios a apoio administrativo (7,78%)
  • Transporte de cargas (8,20%)

Salários

Em 2023, o setor de serviços reunia 1,7 milhão de empresas. Ao todo, essas firmas pagaram R$ 592,5 bilhões em salários, retiradas e outras remunerações. Isso equivale a 2,3 salários mínimos (s.m.) mensais por funcionário, em média.

Dos sete grandes segmentos pesquisados pelo IBGE, três tiveram remuneração acima da média, com destaque para serviços de informação e comunicação:

  • Serviços de informação e comunicação (4,7 s.m.)
  • Outras atividades de serviços (3,6 s.m.)
  • Transporte, serviços auxiliares aos transportes e correio (2,8 s.m.)

Ao observar os dados por unidades da federação, os pesquisadores apontam que os salários médios mais altos foram pagos em São Paulo (2,8 s.m.), no Rio de Janeiro (2,5 s.m.) e Distrito Federal (2,4 s.m.). Já as remunerações mais baixas foram no Acre, em Roraima e no Piauí, todas com 1,4 salário mínimo.

Receitas

Em 2023, as empresas pesquisadas pelo IBGE tiveram receita bruta de R$ 3,4 trilhões. O estado de São Paulo respondeu por 45% desse montante, seguido por Rio de Janeiro (10%), Minas Gerais (7,8%), Paraná (5,5%) e Rio Grande do Sul (4,7%).

De 2022 para 2023, houve troca no posto de segmento com maior participação na receita líquida (receita bruta descontada impostos e outros abatimentos). O segmento de serviços profissionais, administrativos e complementares passou a ocupar o topo, com 29,2% de participação, deixando para trás o segmento de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (28,1%).

Pesquisa mensal

Mês a mês, o IBGE divulga a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), com o desempenho do setor no ano corrente, mas sem informações sobre nível de emprego e remuneração média.

No primeiro semestre de 2025, de acordo com a PMS, o setor apresentou expansão de 2,5% em relação ao mesmo período de 2024.

Relacionadas
São Paulo (SP), 06/01/2025 - Tarifa dos ônibus em São Paulo sofreu aumento . Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Setor de serviços cresce 0,3% em junho e atinge patamar recorde
Bares, restaurantes e padarias podem proibir clientes de usarem computador na mesa? Foto: Freepik
Serviços já respondem por 57% dos empregos formais no país, diz CNS
Edição:
Juliana Andrade
IBGE serviços empregos pesquisa anual de serviços trabalho
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
KHAN YUNIS, GAZA - AUGUST 25: (EDITOR'S NOTE: Image depicts death) A funeral ceremony is being held in the courtyard of Nasser Hospital for Reuters photojournalist Hossam al-Masri, Al Jazeera cameraman Mohammed Salameh, journalist Maryam Abu Deqqa, who worked with several media outlets including Independent Arabia and AP, and NBC News journalist Moaz Abu Taha, all of whom were killed in an Israeli attack on the hospital in Khan Yunis, Gaza on August 25, 2025. Relatives and colleagues of the slain journalists expressed deep grief during the ceremony. Abed Rahim Khatib / AnadoluNo Use USA No use UK No use Canada No use France No use Japan No use Italy No use Australia No use Spain No use Belgium No use Korea No use South Africa No use Hong Kong No use New Zealand No use Turkey
Internacional Israel matou mais jornalistas que qualquer guerra da história mundial
qua, 27/08/2025 - 10:48
Explosions are seen in the night sky as Ukrainian servicemen fire towards drones during a Russian drone strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine July 7, 2025. REUTERS/Gleb Garanich
Internacional Rússia atinge instalações de energia ucranianas em seis regiões
qua, 27/08/2025 - 10:02
Rio de Janeiro (RJ), 16/11/2023 - Cozinha do Bar Esperança, estabelecimento que concorre no
Economia Setor de serviços atingiu recorde de 15,2 milhões de empregos em 2023
qua, 27/08/2025 - 10:02
Rio de Janeiro (RJ), 11/04/2025 - Fórum Central do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ. Foto: Diego Carvalho/TJ-RJ
Geral Tribunal de Justiça do Rio alerta sobre golpe do falso advogado
qua, 27/08/2025 - 08:37
Brasília (DF), 24/12/2024 - Bioinsumos na agricultura e agropecuária. Foto: Governo do Pará/Divulgação
Meio Ambiente Agricultura familiar receberá R$ 60 milhões para produção de bioinsumo
qua, 27/08/2025 - 08:10
Brasília (DF) 11/02/2025 – O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) assinou, nesta terça-feira (11), acordo de cooperação com a plataforma de entregas iFood para combater a violência contra a mulher. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Direitos Humanos Violência digital contra mulheres atinge níveis alarmantes
qua, 27/08/2025 - 08:02
Ver mais seta para baixo