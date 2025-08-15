logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Transpetro terá dia D de conscientização sobre segurança em dutos

Primeiro semestre de 2025 teve 17 casos de furto registrados
Bruno de Freitas Moura - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 15/08/2025 - 06:32
 - Atualizado em 15/08/2025 - 11:00
Rio de Janeiro
Brasília (DF) 14/08/2025 - Dutos da Transpetro. Foto: Transpetro/Divulgação
© Transpetro/Divulgação

A Transpetro, subsidiária de logística da Petrobras, informou que investe anualmente R$ 100 milhões para ampliar a segurança e evitar furtos em dutos de combustíveis. Neste sábado (16), a empresa fará uma mobilização nacional para conscientizar a população sobre a segurança nas faixas de dutos.

A companhia gerencia uma rede logística de 8,5 mil quilômetros de dutos em todo o Brasil. Essa extensão é comparável a uma linha reta de Porto Alegre a Natal, ida e volta. Os dutos transportam petróleo e derivados, como gasolina e diesel, sendo os oleodutos a principal via para levar o petróleo às refinarias.

Números divulgados pela empresa revelam que, no primeiro semestre deste ano, houve 17 ocorrências de “derivação clandestina”, como a companhia chama os furtos. Em todo o ano de 2024 foram 25.

A derivação clandestina acontece quando criminosos encontram formas de retirar combustíveis das tubulações subterrâneas. Em fevereiro, por exemplo, uma ação no Rio de Janeiro apontou o contraventor Vinícius Dumond como líder de uma dessas quadrilhas.

O patamar atual de ocorrências traz uma redução em relação ao pico de casos, registrado no ano 2018, com 261 ocorrências. Nos dois anos seguintes, as notificações ficaram em cerca de 200, despencando para 102 em 2021.

Confira a evolução ano a ano:
2018 261
2019 203
2020 202
2021 102
2022 58
2023 28
2024 25
2025 17 (até junho)

Além de prejuízo financeiro, o furto em dutos pode causar outros efeitos negativos como desabastecimento de regiões, danos ambientais e risco à segurança de envolvidos e comunidades vizinhas. A Transpetro não divulga o montante de prejuízo causado pelas derivações clandestinas.

Prevenção e segurança

De acordo com o gerente-executivo de Proteção de Dutos da Transpetro, Júlio Barreto, mesmo com a trajetória de redução de casos nos últimos anos, os furtos ainda são uma preocupação, “pois basta uma derivação clandestina para trazer danos ao meio ambiente ou às pessoas”.

Barreto explicou à Agência Brasil que a redução mais intensa observada no começo da década se deve à implementação do Centro de Controle de Proteção de Dutos, que funcionava na sede da subsidiária, no Rio de Janeiro.

“Uma área dedicada ao monitoramento exclusivo, visando ações de terceiros nas faixas de dutos que funciona ininterruptamente 24 horas por dia, sete dias na semana".

O gerente-executivo detalhou que a empresa adota uma estratégia integrada para reduzir ao máximo os furtos que conjuga:

  • tecnologias para rápida detecção remota de vazamentos
  • equipes de inspeção especializadas
  • parcerias estratégicas com Ministérios Públicos (estaduais e federais) e órgãos de segurança
  • esforço de conscientização com comunidades vizinhas aos dutos, sobre a importância de comunicarem à estatal qualquer sinal ou desconfiança de ação criminosa

Ao proteger a integridade dos dutos, a Transpetro destaca que esse meio de transporte evita 99,5% das emissões de gases de efeito estufa em comparação ao transporte rodoviário. Um único dia de transporte por dutos equivale a retirar mais de 20 mil caminhões-tanque das rodovias.

Disque 168

A empresa deixa à disposição de qualquer cidadão, 24 horas por dia, gratuito e com anonimato garantido o Disque 168, serviço telefônico para denúncias e suspeitas. O número é uma referência ao 16 de agosto (16/8), dia escolhido pela Transpetro para uma série de atividades de conscientização em diversas localidades.

As ações acontecerão em Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.

Serão oferecidos serviços à população, como emissão de carteiras de identidade, aplicação de vacinas, aferição de pressão e glicose, serviços de saúde bucal, além de apresentações culturais.

Legislação

A Transpetro defende que o crime de adulteração clandestina seja mais bem tipificado e coibido pela legislação. Quatro Projetos de Lei (PL) tramitam no Congresso. O PL 8.455/2017 e PL 1.482/2019 tipificam o crime; o PL 131/2021 transforma em crime hediondo (extremamente grave); e o PL 828/2022 aumenta penas previstas no Código Penal.

Barreto destaca que o PL 8.455 “visa ao endurecimento da pena para quem pratica esse delito, que atualmente é comparável ao crime de furto comum”.

“A Transpetro acompanha com atenção os PLs relacionados ao tema e está à disposição para contribuir tecnicamente com o debate”, afirma.

Matéria alterada para ajuste de informações. Apesar de o número de casos de furto de combustível nos primeiros seis meses de 2025 ser próximo do total de furtos registrado em 2024, ainda não é possível afirmar que os dados totais deste ano serão maiores do que os dados totais do ano anterior.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 05/08/2025 - Drone ajuda Transpetro economizar até R$ 1 milhão em inspeção de navio. Foto: Transpetro/Divulgação
Drone ajuda Transpetro a poupar até R$ 1 milhão em inspeção de navio
A Petrobras anunciou a chegada da plataforma de petróleo, P-67, ancorada na Baía de Guanabara, destinada ao Sistema de Produção do Campo de Lula, no pré-sal da Bacia de Santos.
Transpetro contrata nove navios para descarregar óleo de plataformas
Reservatórios de combustíveis da transpetro, em Brasília.
Transpetro teve lucro de R$ 866 milhões em 2024
Edição:
Juliana Andrade e Marcelo Brandão
Transpetro Petrobras furto de combustível
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 14/05/2025 - Aposentada Neide Maria, recebeu o aviso no APP meu INSS, que teve desconto associativo nos últimos 5 anos. A partir desta quarta-feira (14), os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) podem requerer a devolução de valores descontados indevidamente nos últimos anos. O pedido deve ser feito por meio do aplicativo Meu INSS, pelo site de mesmo nome ou pelo telefone 135. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Economia Mais de 600 mil ainda não aderiram a acordo sobre descontos no INSS
sex, 15/08/2025 - 13:39
Brasília (DF), 03/11/2023, Prédio do Instituto Nacional do Seguro Social. Edfício sede do INSS. Fachada do INSS. Setor de autarquia sul Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Política Deputado Ricardo Ayres é escolhido relator da CPMI do INSS
sex, 15/08/2025 - 13:36
Brasília (DF), 27/01/2025 - Crianças com perfil aberto em redes sociais. Ian Fernandes de Alencar. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Geral Comitê finaliza texto com princípios para regulação de redes sociais
sex, 15/08/2025 - 13:13
Pequenas torrefações preparam grãos especiais de café
Economia Associação de cafés especiais apoia medidas do Plano Brasil Soberano
sex, 15/08/2025 - 13:10
Brasília (DF), 26/03/2025 - Ex-presidente Jair Bolsonaro durante declaração a imprensa após virar Réu no STF. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Justiça STF marca para 2 de setembro julgamento de Bolsonaro na trama golpista
sex, 15/08/2025 - 12:49
INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep. Foto: Divulgação/INEP
Educação Celpe-Bras 2025/2: prazo de inscrição termina nesta sexta-feira
sex, 15/08/2025 - 12:26
Ver mais seta para baixo