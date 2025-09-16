logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Após reunião com Lula, 99 anuncia R$ 2 bilhões para delivery

Há previsão de crédito para entregador comprar veículo elétrico
Agência Brasil*
Publicado em 15/09/2025 - 21:48
Brasília
Encontro com o fundador e CEO da Didi 99, Will Wei Cheng
© Ricardo Stuckert

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu-se nesta segunda-feira (15) com executivos da empresa 99, dona de aplicativo de transporte de mesmo nome. 

A empresa anunciou investimento de R$ 2 bilhões na 99Food, delivery de comida, até junho de 2026.

A meta é oferecer o serviço em 15 cidades até o fim deste ano, e em mais 20 cidades, até janeiro de 2026. Atualmente, as operações estão restritas a Goiânia e São Paulo.

O fundador e CEO da DiDi, Will Cheng (foto), destacou que “esse investimento adicional reforça o papel central do Brasil na estratégia global da DiDi [proprietária chinesa do aplicativo 99]”.

“Poucos mercados combinam escala, inovação e oportunidade como o brasileiro. Estamos confiantes de que a 99Food pode se tornar uma plataforma capaz de transformar a experiência de delivery. Ao dobrar nosso compromisso, não estamos apenas investindo em crescimento, mas em construir um ecossistema mais justo e inclusivo para milhões de brasileiros”, afirmou.

De acordo com o diretor-geral da 99 no Brasil, Simeng Wang, parte do investimento, equivalente a R$ 50 milhões, será usado para criação de pontos de apoio aos entregadores, com local de descanso, banheiro e oferta de água.

O pacote da empresa ainda prevê R$ 6 bilhões de acesso a benefícios aos entregadores do Brasil, como crédito para compra e aluguel de motos e bicicletas elétricas.

* Com informações da Presidência da República

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ) 06/03/2024 – Entregadores de aplicativo trabalham na região do Centro. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Câmara aprova urgência para votar vale-refeição para entregadores
Rio de Janeiro (RJ) 06/03/2024 – Entregadores de aplicativo trabalham na região do Centro. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
iFood e startup que aluga motos anunciam desconto para entregadores
São Paulo (SP), 31/03/2025 - Entregadores de aplicativos de delivery em greve fazem manifestação na frente a sede do iFood em Osasco. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Lei do Rio de Janeiro obriga aplicativos a dar mochilas a entregadores
Edição:
Carolina Pimentel
Lula 99Food Delivery aplicativo de transporte
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Encontro com o fundador e CEO da Didi 99, Will Wei Cheng
Economia Após reunião com Lula, 99 anuncia R$ 2 bilhões para delivery
seg, 15/09/2025 - 21:48
Logo da Agência Brasil
Geral Ex-delegado geral de São Paulo é executado em Praia Grande
seg, 15/09/2025 - 21:17
Brasília (DF), 15/09/2025 – Presidente da Ebserh, Arthur Chioro é o convidado do programa A Voz do Brasil, na Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Saúde Governo quer ampliar em 40% atendimento nos hospitais universitários
seg, 15/09/2025 - 21:14
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de abertura da 5ª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial – CONAPIR. Centro de Convenções Ulysses Guimarães – Brasília (DF) Foto: Ricardo Stuckert / PR
Política Lula critica imaginário racista que persiste no país
seg, 15/09/2025 - 20:58
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, participa do programa A Voz do Brasil
Justiça Moraes autoriza visita do governador de São Paulo a Jair Bolsonaro
seg, 15/09/2025 - 20:36
Brasília (DF) 06/08/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, juntamente com a equipe do fime O Agente Secreto, no Palácio da Alvorada. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Cultura "O Agente Secreto vai representar o nosso cinema com louvor", diz Lula
seg, 15/09/2025 - 20:16
Ver mais seta para baixo