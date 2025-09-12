logo ebc
Aposta de Teresópolis (RJ) fatura prêmio de R$ 53,9 milhões da Mega

Números sorteados foram: 17- 21 - 34 - 52 - 55 - 60
Agência Brasil
Publicado em 11/09/2025 - 21:33
Brasília
Bilhetes de aposta da mega-sena
© Marcello Casal JrAgência Brasil

Uma aposta feita em Teresópolis (RJ) acertou os seis números do concurso 2.913 da Mega-Sena, sorteados nesta quinta-feira (11) e levou o prêmio de R$ 53.944.790,09.

Os números sorteados foram: 17- 21 - 34 - 52 - 55 - 60

  • 37 apostas acertaram a quina e irão receber R$ 63.438,03 cada
  • 3.841 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.007,29 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (13), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 3,5 milhões.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Edição:
Carolina Pimentel
Mega-Sena Loteria
