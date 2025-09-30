logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Batata, ovos e verduras reduzem pressão inflacionária em agosto em SP

Dados são da Associação Paulista de Supermercados (APAS) e FIPE
Agência Brasil
Publicado em 30/09/2025 - 16:09
São Paulo
Batata-inglesa
© Valter Campanato/Agência Brasil

A queda dos preços dos tubérculos, ovos e verduras reduziu a pressão sobre a inflação de agosto no estado de São Paulo, segundo a pesquisa da Associação Paulista de Supermercados (Apas), feita juntamente com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Os três gêneros alimentícios foram os responsáveis pela deflação de 1,43% no mês passado, acumulando uma queda de 4,42% nos últimos 12 meses.

“Com a boa safra e mais variedade nas gôndolas, conseguimos perceber que os produtos in natura deram um alívio importante no bolso do consumidor”, avaliou Acácio Maciel, diretor regional da Apas em Campinas.

No caso dos tubérculos, a retração foi de 6,98% em agosto, o que resultou em uma queda de 13,83% no acumulado de 2025 e de 37,53% em 12 meses. A batata retrocedeu 5,49% no mês.

A justificativa para os preços é o cenário de abundância na oferta dos produtos, com preços menores em razão das colheitas e condições climáticas apropriadas.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

A cebola registrou uma queda de 11,11%, um dos destaques do mês. Já os ovos caíram 3,6% em agosto, quinto mês consecutivo de queda. Mas ainda acumulam alta de 11,83% no ano e de 17,01% em 12 meses. A explicação é que os custos altos de ração e energia seguem pressionando o setor.

Por fim, as verduras tiveram queda de 5,82% em agosto, permanecendo praticamente estáveis no acumulado do ano (0,18%) e em 12 meses (1,42%).

Relacionadas
Supermercado
Ipea acompanha BC e reduz projeção de inflação para 4,8% em 2025
Brasília (DF), 28/05/2025 - O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, divulga os dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) de abril. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Mudanças no vale-alimentação devem ser anunciadas em outubro
Rio de Janeiro (RJ), 16/11/2023 - Interior do Bar Esperança, estabelecimento que concorre no
Setor de alimentação tem 43% das empresas com lucro em agosto
Edição:
Amanda Cieglinski
inflação Apas Fipe alimentos cesta básica
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 10/09/2025 - O ministro Flávio Dino na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que realiza o quarto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça PF vê possível ligação de ameaças a Dino e milícias digitais
ter, 30/09/2025 - 17:21
Brasília (DF) 11/02/2025 – O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) assinou, nesta terça-feira (11), acordo de cooperação com a plataforma de entregas iFood para combater a violência contra a mulher. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Direitos Humanos Governo define regras para pensão a filhos de vítimas de feminicídio
ter, 30/09/2025 - 17:17
Brasília 60 anos - Supremo Tribunal Federal
Justiça STF publica edital com notificação de Eduardo Bolsonaro sobre denúncia
ter, 30/09/2025 - 16:33
Brasília (DF), 14/07/2025 - Plataforma da Petrobras que reforçará o pré-sal deixa Singapura. Foto: Petrobras/Divulgação
Economia Nova plataforma chega ao pré-sal e pode aumentar produção em 20%
ter, 30/09/2025 - 16:10
Batata-inglesa
Economia Batata, ovos e verduras reduzem pressão inflacionária em agosto em SP
ter, 30/09/2025 - 16:09
Brasília (DF), 16/09/2025 – Delegado Ruy Ferraz Fontes. Foto: Ruy Ferraz Fontes/Arquivo pessoal
Justiça Suspeito de matar ex-delegado em SP morre em confronto com a polícia
ter, 30/09/2025 - 15:49
Ver mais seta para baixo