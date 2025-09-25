logo ebc
BB fortalece operações de crédito verde com captação de U$100 milhões

Recurso virá do banco francês Credit Agricole CIB
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 25/09/2025 - 10:00
São Paulo

O Banco do Brasil anunciou a captação de US$ 100 milhões junto ao banco francês Credit Agricole CIB, voltados para as linhas de financiamento a projetos sustentáveis no Brasil. O recurso é destinado à operação Eco Invest Green Repo, parte do Programa Eco Invest Brasil, e tem como destino empresas que buscam tornar seus negócios e cadeias mais sustentáveis por meio de investimentos em transição ecológica. 

Os recursos captados serão direcionados ao refinanciamento de operações de crédito vinculadas a projetos sustentáveis no Brasil, abrangendo diversos campos, desde o investimento em matrizes energéticas renováveis até a implementação de práticas agrícolas de baixo carbono.

O programa estabelece dois leilões. O primeiro, iniciado em maio deste ano, é voltado para projetos nas áreas de eficiência energética, economia circular, bioeconomia e infraestrutura industrial verde. Os recursos começaram a ser liberados em junho, em valores de R$ 1,5 bilhão, de R$ 4,8 bilhões previstos.

O segundo leilão, previsto para o quarto trimestre de 2025, tem como objetivo atender projetos voltados para a recuperação de áreas rurais degradadas, focando no aumento da produtividade no campo e em esforços para reduzir o desmatamento. 

As características de cada leilão são definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional. No âmbito do segundo leilão, por exemplo, 10% dos recursos devem ser direcionados para o bioma da caatinga e 50% para áreas e projetos que têm como foco a produção de alimentos. 

"Teremos ainda, além do segmento empresarial, a possibilidade de alocação para produtores rurais pessoa física e também fundos de investimentos e cooperativas, o que deve fazer o recurso alcançar também produtores de menor porte", disse à Agência Brasil o  vice-presidente de Negócios de Atacado do BB, Francisco Lassalvia.

No primeiro leilão, o perfil foi de empresas ligadas a projetos privados e públicos, com exceção de algumas empresas de menor porte e sem direcionamento para biomas ou estados atendidos.

A participação francesa se soma a outros 4,5 bilhão de dólares em recursos internacionais alinhados a compromissos de impacto climático. O Credit Agricole CIB é um dos dez maiores bancos de investimento do mundo e tem voltado sua atenção para linhas de financiamento sustentável e de responsabilidade ambiental durante esta década. 

No começo de setembro, o Credit Agricole teve destaque no noticiário internacional dentro de um caso controverso: foi o primeiro banco francês envolvido em um esquema de sonegação de impostos conhecido como "cum-cum". A instituição apresentou as investigações sobre suas contas, no período entre 2013 e 2021, e chegou a um acordo de pagamento de multa de 88 milhões de euros, evitando um processo legal pelas irregularidades.

Edição:
Maria Claudia
