BNDES e Senai vão repassar R$ 56 milhões para a indústria 4.0

Projetos terão que beneficiar micro, pequenas e médias empresas
Bruno de Freitas Moura - Repórter da Agência Brasil*
Publicado em 03/09/2025 - 14:42
Rio de Janeiro
Empresas inovadoras vão receber aporte de R$ 56 milhões para desenvolver soluções da chamada indústria 4.0 para micro, pequenas e médias indústrias (MPMEs). Os recursos são originários do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

A indústria 4.0, ou Quarta Revolução Industrial, consiste na aplicação de tecnologias digitais avançadas para aumentar a produtividade de fábricas, tornando-as mais inteligentes e conectadas. Dentro desse conceito estão atividades como:

  • Inteligência artificial (IA)
  • Internet das coisas (IoT)
  • Big data (complexos bancos de dados)
  • Computação na nuvem
  • Robôs autônomos e colaborativos
  • Cibersegurança
  • Realidade virtual e aumentada
  • Veículos automaticamente guiados (AGV)
  • Comunicação entre máquinas (M2M)

O investimento é não reembolsável, ou seja, não é empréstimo. Empresas inovadoras interessadas em participar da concorrência pública precisam se inscrever, até 12 de setembro, por meio da plataforma do Senai.

Serão selecionadas até 100 propostas. Os projetos voltados para aumentar a produtividade das indústrias precisarão ser testados em ambiente real de produção, em pelo menos 12 MPMEs.

Competitividade

De acordo com o diretor-geral do Senai, Gustavo Leal, a iniciativa é uma das principais estratégias nacionais para “acelerar a digitalização das indústrias brasileiras”.

O diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES, José Luis Gordon, classifica o investimento como “fundamental para a competitividade da indústria nacional”.

Os recursos disponibilizados fazem parte do programa Brasil Mais Produtivo, iniciativa do governo federal para avanço da produtividade e competitividade das MPMEs.

O programa é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) e executado em parceria com o Senai, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), além do BNDES, vinculado ao Mdic.

O Senai e o Sebrae são instituições que fazem parte do Sistema S, financiado pela contribuição que incide sobre a folha de pagamento das empresas.

