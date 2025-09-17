logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Brasil e China promovem em São Paulo Fórum de Cooperação Financeira

Objetivo é ampliar o diálogo bilateral
Bruno Bocchini - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 17/09/2025 - 06:45
São Paulo
Brasília (DF), 12/12/2023, A Embaixadora Tatiana Rosito, secretária de Assuntos Econômicos Internacionais, durante entrevista no programa A Voz do Brasil, nos estúdios da EBC. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Representantes dos governos brasileiro e chinês realizaram, na tarde dessa terça-feira (16), na capital paulista, o 2º Fórum de Cooperação Financeira Brasil-China. Para a manhã desta quarta (17), está prevista a 11ª Reunião da Subcomissão Econômico-Financeira Brasil-China, que integra a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação (Cosban).

De acordo com a secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, Tatiana Rosito, que chefia a delegação brasileira, os encontros pretendem oferecer subsídios à agenda governamental dos dois países para incrementar o diálogo bilateral.

“Buscamos estruturar os trabalhos de forma a aprofundar o conhecimento mútuo sobre os mercados, explorar suas potencialidades, ampliar a conectividade financeira e mobilizar recursos privados para o financiamento sustentável”, disse.

Tatiana Rosito acrescentou que o evento servirá aos representantes governamentais para ouvir o setor privado dos países sobre suas prioridades, seus desafios e as potenciais parcerias, “áreas em que os governos podem atuar para facilitar, ampliar e tornar mais dinâmicas a cooperação financeira bilateral”, afirmou.

Moedas locais

O presidente do Conselho Empresarial Brasil China (CEBC), embaixador Luiz Augusto de Castro Neves, destacou que o aprofundamento das relações financeiras entre os países é a nova fronteira do desenvolvimento das relações Brasil-China. De acordo com Neves, os países têm fortes laços comerciais e de investimentos, mas ainda apresentam conexões financeiras limitadas. 

“Temos avançado na facilitação das transações em moedas locais, que têm o potencial de reduzir custos, mitigar riscos cambiais e expandir os laços financeiros entre empresas de ambos os países”.

A delegação brasileira conta com integrantes dos ministério das Relações Exteriores, da Agricultura e Pecuária, da Casa Civil, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, da Superintendência de Seguros Privados (Susep), da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.

A delegação chinesa tem representantes do Ministério das Relações Exteriores, da Administração Nacional de Regulação Financeira, da Comissão de Regulação de Valores Mobiliários, do Banco de Desenvolvimento da China e do Banco de Importação-Exportação da China.

Relacionadas
Brasília (DF) 07/07/2025 - Cerimônia de assinatura de acordo ferroviário entre Brasil e China. Foto: Michel Corvelo/MT
Brasil e China assinam acordo para estudar ferrovia até o Peru
Brasìlia (DF), 20/11/2024 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva participa da cerimônia oficial de chegada do presidente da República Popular da China, Xi Jinping, no Palácio da Alvorada Foto:Wilson Dias/Agência Brasil
Relação entre Brasil e China vive melhor momento, diz Xi Jinping
Brasília (DF), 28/08/2025 - O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, dá entrevista ao programa Bom Dia, Ministro. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Brasil e China terão nova rota marítima comercial
Edição:
Graça Adjuto
brasil China fórum cooperação financeira São Paulo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 15/10/2024 - Testagem para covid-19. Foto: Tony Winston/Agência Brasília
Saúde RJ: cenário epidemiológico de covid-19 tem tendência de redução
qua, 17/09/2025 - 07:02
Brasília (DF), 12/12/2023, A Embaixadora Tatiana Rosito, secretária de Assuntos Econômicos Internacionais, durante entrevista no programa A Voz do Brasil, nos estúdios da EBC. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Brasil e China promovem em São Paulo Fórum de Cooperação Financeira
qua, 17/09/2025 - 06:45
Brasília (DF), 16/09//2025 - Sessão da Câmara dos Deputados. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Política PEC da blindagem é aprovada por deputados e vai ao Senado 
ter, 16/09/2025 - 23:45
fluminense, lanus, copa sul-americana
Esportes Fluminense sai em desvantagem diante do Lanús na Copa Sul-Americana
ter, 16/09/2025 - 23:42
São Paulo (SP) 10/08/2024 - Destroços do acidente aéreo que envolveu avião da Voepass que ocorreu em Vinhedo interior de São Paulo. Foto: Secretária de Segurança de São Paulo/Divulgação
Geral Fadiga pode ter contribuído para queda de avião da Voepass, diz MTE
ter, 16/09/2025 - 21:59
Brasília (DF), 16/09//2025 - Sessão da Câmara dos Deputados. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Política Câmara aprova texto que dificulta denúncia criminal contra parlamentar
ter, 16/09/2025 - 21:37
Ver mais seta para baixo