logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Brasileiros sacam em julho R$ 310,36 milhões esquecidos em bancos

Mais de 48 milhões de pessoas ainda podem ter acesso ao dinheiro
Andreia Verdélio – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 09/09/2025 - 11:57
Brasília
Dinheiro, Real Moeda brasileira
© José Cruz/Agência Brasil

Os brasileiros sacaram, em julho deste ano, R$ 310,36 milhões em valores esquecidos no sistema financeiro, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira (9) pelo Banco Central (BC). No total, o Sistema de Valores a Receber (SVR) já devolveu R$ 11,34 bilhões a clientes bancários, mas ainda há R$ 10,70 bilhões disponíveis para saque.

O SVR é um serviço do BC no qual o cidadão pode consultar se ele próprio, sua empresa ou pessoa falecida tem dinheiro esquecido em algum banco, consórcio ou outra instituição, como financeiras e corretoras.

Caso o resultado seja positivo, é possível solicitar a devolução. O serviço do BC é totalmente gratuito. Para a consulta, não é preciso fazer login ─ basta informar o Cadastro de Pessoa Física (CPF) e data de nascimento do cidadão ou o Cadastro de Pessoa Jurídica (CNPJ) e a data de abertura da empresa, inclusive para empresas encerradas.

Já para o resgate dos valores, há a necessidade de login com a conta Gov.br - nos níveis prata ou ouro e com verificação em duas etapas habilitada.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Resgate

O dinheiro pode ser resgatado de duas formas: a primeira é entrar diretamente em contato com a instituição responsável pelo valor e solicitar o recebimento; a segunda é fazer a solicitação pelo Sistema de Valores a Receber.

Em maio deste ano, o Banco Central inaugurou uma nova funcionalidade no sistema: a solicitação automática de resgate de valores. Com ela, o cidadão não precisará consultar o sistema periodicamente nem registrar manualmente a solicitação de cada valor que existe em seu nome.

Caso seja disponibilizado algum recurso por instituições financeiras, o crédito será feito diretamente na conta do cidadão. A solicitação automática de resgate é exclusiva para pessoas físicas e está disponível apenas para quem possui chave Pix do tipo CPF. A adesão ao serviço é facultativa.

Recursos que podem ser recuperados pelo SVR:

  • Valores disponíveis em contas-correntes ou poupanças encerradas;
  • Cotas de capital e rateio de sobras líquidas de ex-participantes de cooperativas de crédito;
  • Recursos não procurados de grupos de consórcio encerrados;
  • Tarifas cobradas indevidamente;
  • Parcelas ou despesas de operações de crédito cobradas indevidamente;
  • Contas de pagamento pré ou pós-paga encerradas;
  • Contas de registro mantidas por corretoras e distribuidoras encerradas;
  • E outros recursos disponíveis nas instituições para devolução.

Beneficiários

As estatísticas do SVR são divulgadas pelo BC com dois meses de defasagem, com a atualização de novas fontes de valores esquecidos no sistema financeiro.

Em relação ao número de beneficiários, até o fim de julho, 32.389.535 correntistas haviam resgatado valores, sendo 29.391.010 pessoas físicas e 2.998.525 pessoas jurídicas. Por outro lado, 52.654.085 de beneficiários ainda não sacaram seus recursos. Destes, 48.052.877 são pessoas físicas e 4.601.208 pessoas jurídicas.

A maior parte das pessoas e empresas sem fazer o saque têm direito a pequenas quantias. Os valores a receber de até R$ 10 concentram 64,49% dos beneficiários. Os valores entre R$ 10,01 e R$ 100 correspondem a 23,89% dos correntistas. As quantias entre R$ 100,01 e R$ 1 mil representam 9,82% dos clientes. Só 1,8% tem direito a receber mais de R$ 1 mil.

Golpes

O Banco Central alerta os correntistas a terem cuidado com golpes de estelionatários que alegam fazer a intermediação para supostos resgates de valores esquecidos. O BC ressalta que todos os serviços do Sistema de Valores a Receber são totalmente gratuitos, e que não envia links, nem entra em contato para tratar sobre valores a receber ou para confirmar dados pessoais.

O Banco Central também esclarece que apenas a instituição financeira que aparece na consulta do SVR pode contatar o cidadão. O banco também pede que nenhuma pessoa forneça senhas e esclarece que ninguém está autorizado a fazer esse tipo de pedido.

Relacionadas
São Paulo - Fachada do Serasa na rua Antônio Carlos, Bela Vista, região central.
Serasa abre dia de negociação de dívidas
Rio de Janeiro (RJ), 28/09/2023 - Vista aérea do navio-plataforma P-71, instalado no campo de Itapu, no pré-sal da Bacia de Santos, a 200 km da costa do Rio de Janeiro. Foto:Tânia Rêgo/Agência Brasil
Pré-Sal Petróleo prorroga leilão dos campos de Mero, Tupi e Atapu
Dinheiro, Real Moeda brasileira Foto: José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
Brasileiros sacam R$ 318,37 milhões em valores a receber em junho
Edição:
Maria Claudia
SVR banco central bc valores esquecidos dinheiro esquecido
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 21/08/2025 - Ceará ganha nova escola quilombola de Ensino Médio Estabelecimento é o primeiro na modalidade de tempo integral. Foto: Seduc-Ceará
Educação Pesquisa revela como alunos do 6º ao 9º ano enxergam a escola
ter, 09/09/2025 - 14:35
Brasília (DF), 30/07/2025 - Embaixada dos Estados Unidos. Foto: Luis Dantas/Divulgação
Internacional Embaixada dos EUA no Brasil ameaça Alexandre de Moraes 
ter, 09/09/2025 - 14:09
Sala de aula
Educação Brasil tem maior número de aluno por professor em faculdades privadas
ter, 09/09/2025 - 14:09
01/06/2023 - Brasília - Concessionárias registram queda na venda de carros usados depois da redução do IPI para veículos novos. Foto feita em 26 de Dezembro de 2008 Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil/Arquivo
Economia Exportações de veículos automotores tem alta em agosto
ter, 09/09/2025 - 14:08
Brasília (DF) 09/09/2025 - O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma o julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Moraes enumera 13 “atos executórios” para condenação de Bolsonaro
ter, 09/09/2025 - 13:51
Brasnorte (MT), 09/04/2025 – Vista aérea do encontro da Floresta Amazônica com lavouras de milho e soja, na margem da Terra Indígena Erikpatsa, onde vive o Povo Rikbaktsa. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Meio Ambiente Estados e DF devem padronizar Autorização de Supressão de Vegetação
ter, 09/09/2025 - 13:18
Ver mais seta para baixo