Cade aprova incorporação da BRF pela Marfrig

Segundo a autarquia, negócio não traz preocupações concorrenciais
Bruno Bocchini - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 05/09/2025 - 18:45
São Paulo
Fachada do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - Cade
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), autarquia vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, aprovou nesta sexta-feira (5), sem restrições, a incorporação da empresa BRF pela multinacional Marfrig.

Segundo o Cade, a operação resultará na incorporação, pela Marfrig, de todas as ações da BRF que ainda não estavam sob seu controle. Em contrapartida, os acionistas da companhia incorporada receberão papéis da Marfrig.

Segundo a autarquia, o negócio não traz preocupações concorrenciais. “A participação conjunta das empresas nos mercados com sobreposição horizontal, em que ambas ofertam produtos semelhantes e concorrentes, é inferior a 20%, percentual abaixo do patamar presumido como posição dominante”, disse, em nota.

O Cade também verificou que, nos mercados verticalmente integrados, quando uma companhia atua em uma etapa da cadeia produtiva e a outra em estágio subsequente ou anterior, a fatia de cada parte é inferior a 30%, “reduzindo a possibilidade de fechamento de mercado”.

Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

A Marfrig é uma multinacional brasileira dedicada à produção de alimentos de alto valor agregado à base de proteína animal, sobretudo bovina, como hambúrgueres e outros produtos prontos para consumo. Já a BRF, que passará a integrar o grupo, atua na criação, produção e abate de aves e suínos, além da industrialização, comercialização e distribuição de carnes in natura, produtos processados, massas e margarinas, entre outros.

Juliana Andrade
