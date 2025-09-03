Economia
Concurso 2.909 da Mega não tem acertador e prêmio vai a R$ 33 milhões
Dezenas sorteadas foram: 08 - 21 - 31 - 41 - 53 - 58
Agência Brasil
Publicado em 02/09/2025 - 21:37
Brasília
O concurso 2.909 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (2), não teve acertadores. O valor estimado pela Caixa Econômica Federal para o próximo sorteio é de R$ 33 milhões.
As dezenas sorteadas foram: 08 - 21 - 31 - 41 - 53 - 58.
A quina teve 19 apostas vencedoras, que irão receber R$ 81.227,49 cada. Outras 1.815 apostas tiveram quatro acertos e faturaram R$ 1.401,61.
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (4), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa.
