logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Feira online abre inscrições para empregar mais de 8 mil jovens

Evento será realizado nos dias 23 e 24 deste mês
Flávia Albuquerque - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 14/09/2025 - 12:21
São Paulo
Rio de Janeiro(RJ), 10/11/2024 - Primeiros estudantes deixam o local de prova no segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, na universidade UNINASSAU, no Flamengo, zona sul da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

Nos dias 23 e 24 de setembro, mais de 20 empresas estarão disponíveis durante a Feira de Empregabilidade 2025 para oferecer mais de 8 mil vagas de emprego para jovens brasileiros de 18 a 29 anos. O CIEE também participa com a oferta de mais de 4 mil vagas de estágios. As vagas disponibilizadas durante a feira, que é online, contemplam as cadeiras de aprendiz, estágio, trainee e demais posições de entrada, como analistas e assistentes.

As inscrições podem ser feitas pelo site das 15h às 19h. As pessoas inscritas na 4 Feira de Empregabilidade receberão notificações por e-mail e WhatsApp nos dias que antecedem o evento.

Neste ano, um dos destaques da programação é a trilha Inspiração. No dia 23, às 15h , as pessoas inscritas poderão acompanhar uma apresentação da educadora financeira, empresária e comunicadora Nath Finanças com a palestra Caminhos trilhados para torna-me educadora e empresária no mundo das finanças. A diretora de RH da L’oréal Brasil, Anne Jacobson, também fará uma apresentação.

A programação inclui ainda orientação para os aspirantes a uma vaga de emprego ou estágio sobre como se comportar nos processos seletivos, como construir e aprimorar um perfil no LinkedIn, solução de problemas, criação de marca pessoal e como planejar os caminhos de carreira.

Recrutadores de todas as empresas participantes participam da feira vão apresentar as vagas em suas empresas, explicando as oportunidades na carreira, além de estarem disponíveis para agendar entrevistas com os participantes na plataforma do evento.

Segundo a vice-presidente de recursos humanos da Nestlé Brasil, Martha Uribe, a Feira de Empregabilidade tem como objetivo fortalecer a juventude brasileira com capacitação e oportunidades de emprego.

“Reunir as empresas que compõem a Aliança pelos Jovens em um único evento é uma chance valiosa para quem está começando ou quer avançar no mercado de trabalho. Neste ano investimos ainda mais na grade de conteúdo para entregar uma experiência completa”, disse.

A Nestlé é a empresa líder da Aliança pelos Jovens e do Movimento pela Equidade Racial (Mover), uma das 100 empresas que se propõem a trabalhar juntas para acelerar a empregabilidade dos jovens brasileiros e dar suporte ao desenvolvimento e à geração de oportunidades de emprego nos mais diferentes níveis. O Mover é uma coalizão dedicada a promover equidade racial, educação e combate ao racismo.

Segundo a organização, em 2024, a Feira de Empregabilidade impactou mais de 78 mil inscritos com ofertas de vagas e capacitação profissional.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ) – Salões de Beleza. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Setor de serviços cresce 0,3% em julho, mostra IBGE
Supermercado
Vendas no comércio recuam 0,3% em julho e caem pelo quarto mês seguido
Edição:
Maria Claudia
Feira da Empregabilidade 2025 feira online jovens estagiários
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 26/08/2025 - Senador Carlos Viana, presidente CPMI, durante sessão da CPMI do INSS. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Política Careca do INSS irá depor em CPMI do INSS, diz presidente de comissão
dom, 14/09/2025 - 14:54
brasil, china, vôlei
Esportes Brasil inicia campanha no Mundial de vôlei com vitória sobre a China
dom, 14/09/2025 - 14:10
Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar pro procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Política Autorizado pelo STF, Bolsonaro faz exames em hospital de Brasília
dom, 14/09/2025 - 13:27
A prefeitura de São Paulo autorizou os bares e restaurantes a instalarem mesas e cadeiras nas áreas de estacionamento das ruas da cidade
Direitos Humanos Procon-SP multará estabelecimento que descumprir protocolo para mulher
dom, 14/09/2025 - 13:05
São Paulo - 14/09/2025 - Hermeto Pascoal é homenageado no MIMO Festival. Foto: Rogério Von Krüger/Divulgacão
Cultura Último festival brasileiro em que Hermeto tocou, MIMO presta homenagem
dom, 14/09/2025 - 12:59
corinthians, cruzeiro, brasileiro feminino
Esportes Corinthians vence Cruzeiro e conquista o hepta do Brasileirão Feminino
dom, 14/09/2025 - 12:58
Ver mais seta para baixo