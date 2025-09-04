logo ebc
Financiamentos de motos crescem 10,3%; carros e caminhões têm queda

Mais de 622 mil veículos foram vendidos no país no mês de agosto
Guilherme Jeronymo, repórter da Agência Brasil
Publicado em 04/09/2025 - 17:35
São Paulo
Fábrica da Yamaha. Linha de montagem de motocicletas Yamaha. Chão de fábrica. Manaus (AM) 26.10.2010 - Foto: José Paulo Lacerda
© CNI/José Paulo Lacerda/Direitos reservados

Levantamento da B3, operadora da Bolsa de Valores, aponta aumento de 10,3% nas vendas financiadas de motos em agosto, na comparação com o mesmo mês no ano passado. Ao todo, foram 170 mil unidades financiadas, dos quais 126 mil novos. Em agosto de 2024, foram 154 mil unidades, sendo 114 mil novas. 

Em julho deste ano, foram 160 mil unidades (115 mil novas).

O crescimento, no entanto, não ocorreu para outros tipos de veículos. Os veículos leves financiados (carros, utilitários, SUV) apresentaram redução de 4,5% frente a agosto de 2024 e de 5,6% comparado a julho de 2025.

Os veículos pesados (caminhões, ônibus, reboques) tiveram queda de 15,9% em relação a agosto de 2024 e 9,9%, em comparação a julho deste ano .

O total de vendas financiadas de veículos no país chegou a 622 mil unidades no mês, o que representa queda de 1,5% na comparação com agosto de 2024 e de 2,7% em relação a julho de 2025.

No acumulado do ano, os financiamentos já atingiram a marca de 4,669 milhões de unidades, com ligeira queda em relação ao ano passado (0,4%). 

No mês de agosto, foram 29,6 mil veículos financiados vendidos por dia útil, melhor média do ano. 

"Esse desempenho mostra que o mercado continua aquecido, superando inclusive o excelente resultado registrado no ano anterior”, afirmou Daniel Takatohi, Superintendente de Produtos de Financiamentos na B3.

A B3 gerencia o Sistema Nacional de Gravames, base de dados que reúne o cadastro das restrições financeiras de veículos, como garantia em operações de crédito no país.

