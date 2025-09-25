logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Gestão do seguro-defeso passará para Ministério do Trabalho em outubro

Benefício é concedido a pescadores que sobrevivem da atividade
Pedro Peduzzi – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 25/09/2025 - 13:27
Brasília
Maceió, 04/12/2023, Pescadores de Maceió enfrentam dificuldades com a interdição da lagoa Mundaú. Região corre risco de desabamento. Foto: Gésio Passos/Agência Brasil
© Gésio Passos/Agência Brasil

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, informou nesta quinta-feira (25) que, a exemplo do seguro-desemprego, a habilitação para o seguro-defeso – benefício concedido a pessoas que sobrevivem exclusivamente da pesca – ficará a cargo de sua pasta a partir de outubro.

Atualmente, cabe ao Ministério da Pesca fazer o cadastro de pescadores, o que abrange não apenas os que exercem a atividade para subsistência, mas também como hobby, como é o caso dos pescadores esportivos, os de ocasião e os de fim de semana.

Subsistência

O governo federal paga o valor de um salário mínimo (R$ 1.518) a pescadores que vivem exclusivamente desta atividade, no período de reprodução dos peixes, quando a pesca fica proibida.

Esse período é definido pelo Ministério do Meio Ambiente e varia conforme a espécie. O objetivo da medida é garantir a preservação desses animais.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Habilitação

Durante o programa Bom Dia, Ministro, Luiz Marinho disse que a mudança de atribuições para Ministério do Trabalho está prevista em medida provisória que tramita no Congresso Nacional.

A expectativa é de que a matéria seja aprovada “em breve”, segundo Luiz Marinho.

“[Por enquanto,] não estamos ainda autorizados a fazer”, disse o ministro do Trabalho.

“Estamos nos preparando para, a partir de outubro, habilitar os pescadores que têm direito ao seguro defeso.”

Ele comparou os trâmites do seguro-defeso ao do seguro-desemprego: “O trabalhador que fica desempregado e se enquadra nos critérios e é habilitado pode receber o seguro-desemprego, também pelo Ministério do Trabalho". 

"Vamos então unificar a habilitação, tanto para seguro de trabalho com para seguro defeso”, completou.
 

Brasília (DF) 25/09/2025 - O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, participa do programa Bom Dia, Ministro. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, no programa Bom Dia, Ministro - Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Combate a irregularidades

Dessa forma, o governo pretende ter melhores condições para identificar possíveis irregularidades que resultariam no pagamento do benefício àqueles que não tm direito.

“Não se trata, de maneira alguma, de corte de recursos, pelo governo”, garante o ministro. 

A ideia, segundo ele, é a de pegar aqueles que estão “usufruindo de uma fragilidade momentânea de fiscalização para ter acesso a um seguro que não lhe pertence. Estamos apenas fazendo uma adequação”, complementou.

Relacionadas
Bragança (PA), 13/06/2025 – Pescadores na ponte do Furo Grande, na área da Reserva Extrativista Marinha de Caeté-Taperaçu. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Seguro-defeso do pescador artesanal terá novas regras em outubro
Edição:
Denise Griesinger
seguro-defeso pescadores Luiz Marinho Bom Dia Ministro
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Palestinian President Mahmoud Abbas addresses the 80th United Nations General Assembly via video, at U.N. headquarters in New York, U.S., September 25, 2025. REUTERS/Caitlin Ochs TPX IMAGES OF THE DAY
Internacional Proibido de ir aos EUA, Abbas pede apoio da ONU para Estado Palestino
qui, 25/09/2025 - 14:11
Maceió, 04/12/2023, Pescadores de Maceió enfrentam dificuldades com a interdição da lagoa Mundaú. Região corre risco de desabamento. Foto: Gésio Passos/Agência Brasil
Economia Gestão do seguro-defeso passará para Ministério do Trabalho em outubro
qui, 25/09/2025 - 13:27
Brasília (DF) 25/09/2025 - O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, participa do programa Bom Dia, Ministro. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Política Marinho defende mobilização popular como pressão contra escala 6 por 1
qui, 25/09/2025 - 13:03
Brasília - 24/09/2025 - Sessão da Câmara que votou a medida provisória (MP 1.301/2025) que cria o Programa Agora Tem Especialistas. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Política "Careca do INSS" promete entregar à PF documentos que provam inocência
qui, 25/09/2025 - 12:58
Rio de Janeiro (RJ) 25/09/2025 - Game Dev Brasil, seriado independente sobre jogos eletrônicos, estreia na TV Brasil. Frame: TV Brasil
Cultura Game Dev Brasil, seriado sobre jogos eletrônicos, estreia na TV Brasil
qui, 25/09/2025 - 12:03
São Paulo (SP), 25/09/2025 - A Receita Federal e órgãos parceiros deflagraram a “Operação Spare”, desdobramento da “ Operação Carbono Oculto ”, realizada em 28 de agosto. A ação mira um dos principais operadores de uma organização criminosa que atua há mais de duas décadas no mercado de combustíveis no estado de São Paulo, além de pessoas a ele associadas. Os investigados são suspeitos de utilizar postos, empreendimentos imobiliários, motéis e lojas de franquia como instrumentos para lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio.. Foto: Receita Federal/Divulgação
Geral Polícia e MP investigam esquema de venda de combustíveis em São Paulo
qui, 25/09/2025 - 11:07
Ver mais seta para baixo