logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Governo divulga lista de produtos prioritários do Brasil Soberano

Programa prevê R$ 30 bilhões do Fundo Garantidor de Exportações
Agência Brasil
Publicado em 12/09/2025 - 14:27
Brasília
O Porto de Santos responde por quase 30% da balança comercial do país. Importação, exportação, balança comercial, porto, navio, container, comércio exterior - Foto: Divulgação/Porto de Santos
© Divulgação/Porto de Santos

O governo federal divulgou nesta sexta-feira (12) a lista de produtos elegíveis ao crédito emergencial do Plano Brasil Soberano, conjunto de medidas lançado para apoiar exportadores brasileiros afetados pelas tarifas de importação impostas pelos Estados Unidos no dia 30 de julho deste ano.

A  tabela de produtos afetados pelas tarifas adicionais do governo estadunidense já está disponível no portal do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

O programa assegura R$ 30 bilhões do Fundo Garantidor de Exportações (FGE) em crédito com juros reduzidos para empresas com pelo menos 5% do faturamento afetado. Outras empresas poderão acessar R$ 10 bilhões via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). É preciso estar em situação regular na Receita Federal e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) para acessar a linha de crédito. 

Ao todo, 9.777 produtos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) terão prioridade na linha de crédito do programa brasileiro. Desse total, 9.075 serão automaticamente considerados, enquanto outros 702 exigem autodeclaração das empresas para comprovar prejuízo nas exportações.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Os financiamentos poderão ser usados para capital de giro, capital de giro para produção de bens afetados pelo tarifaço, aquisição de bens de capital e investimento para adaptação da atividade produtiva, adensamento da cadeia produtiva e em inovação tecnológica ou adaptação de produtos, serviços e processos. Os prazos variam de 5 ano a 10 anos, com carência entre 12 meses e 24 meses.

Brasil Soberano 

O Plano Brasil Soberano foi lançado em 13 de agosto com medidas de apoio às empresas, aos exportadores e trabalhadores afetados pelas sobretaxas impostas pelos Estados Unidos contra os produtos brasileiros anunciadas em 30 de julho. 

Relacionadas
Programa de Incentivo à Cabotagem, BR do Mar,
Fazenda prevê queda à metade de efeito das tarifas com ações de ajuda
Logo do FMI em sua sede em Washington
FMI: economia dos EUA sofre pressão; tarifas são risco para inflação
Paraná, 30/07/2025 - Produção de laranja. Foto: Ari Dias/Governo do Paraná
Exportação de produtos atingidos por tarifaço cai 22% em agosto
Edição:
Fernando Fraga
tarifaço Brasil Soberano exportações BNDES crédito emergencial
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Sala de aula
Educação MEC oferta 7,8 mil vagas de pós-graduação gratuita para professores
sex, 12/09/2025 - 15:16
Mãe Bernadete
Geral Executor de líder religiosa Mãe Bernadete é preso na Bahia
sex, 12/09/2025 - 15:06
Brasília (DF), 16/05/2025 - O Agente Secreto, filme de Kleber Mendonça Filho estrelado por Wagner Moura . Foto: Victor Jucá/Divulgação
Cultura Filmes disputam escolha para o Oscar em bom momento do cinema nacional
sex, 12/09/2025 - 14:50
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump shakes hands with Brazilian President Jair Bolsonaro before attending a working dinner at the Mar-a-Lago resort in Palm Beach, Florida, U.S., March 7, 2020. Reuters/Tom Brenner/Arquivo/Proibida reprodução
Internacional Brasil dá exemplo de democracia aos EUA, diz New York Times
sex, 12/09/2025 - 14:44
O Porto de Santos responde por quase 30% da balança comercial do país. Importação, exportação, balança comercial, porto, navio, container, comércio exterior - Foto: Divulgação/Porto de Santos
Economia Governo divulga lista de produtos prioritários do Brasil Soberano
sex, 12/09/2025 - 14:27
Brasília (DF), 28/02/2024 - O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) realiza reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural para definir o Choro como patrimônio cultural brasileiro. .Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Cultura Lupicínio Rodrigues e Pixinguinha são declarados patronos da MPB
sex, 12/09/2025 - 13:37
Ver mais seta para baixo